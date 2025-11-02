高球／LPGA馬來亞銀行錦標賽 徐薇淩並列第23名作收

台灣高爾夫一姐徐薇淩今天在LPGA馬來亞銀行錦標賽最終回合，抓8博蒂、吞4柏忌，繳出68桿，並以4天低於標準11桿的277桿，並列第23名作收。

在馬來西亞舉行的美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）馬來亞銀行錦標賽，總獎金300萬美元（約新台幣9300萬元），僅限定78名球員參賽，不設淘汰線，徐薇淩是台灣唯一代表。

去年徐薇淩在這場比賽最終回合締造職業生涯首次一桿進洞，最終以並列第6名的佳績完賽。

重返幸運地，徐薇淩今年在前3回合分別繳出67、70、72桿的成績，今天最終回合抓得多、花得也不少，前9洞抓3博蒂、吞2柏忌，轉場後抓5博蒂、吞2柏忌。

徐薇淩接受中央社訪問時表示，上週在韓國打得還算滿好的，這個星期轉到馬來西亞，球場的設置和天氣都差滿多的，尤其相對濕度高很多又悶熱，對體力是挑戰。

結束馬來亞銀行錦標賽後，徐薇淩接下來將轉往日本，參加LPGA TOTO日本菁英賽，這也將是亞洲巡迴賽事的最後一場。