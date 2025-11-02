快訊

足球／「人人是MVP」 YAMAHA CUP花蓮開踢

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
來自台東的縱谷聯隊（白）跨校集結球員，為愛踢球的孩子爭取機會。圖／大會提供
來自台東的縱谷聯隊（白）跨校集結球員，為愛踢球的孩子爭取機會。圖／大會提供

第16屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽花蓮站預賽於11月1日在花岡山足球場開踢，共15支球隊競爭1席前往全國總決賽門票，各隊經過激烈的競爭後，最終由美育中原銅南化聯隊取得晉級總決賽的資格。

YAMAHA CUP花蓮站預賽戰況激烈，最終由「美育中原銅南化聯隊」經過五場苦戰脫穎而出，成功拿下全國賽門票。這也是教練高志弘繼2020年率領「美育東北虎」奪下YAMAHA CUP全國總冠軍後，再度率隊挺進全國賽，他說：「我們希望能為東區再拿下一座冠軍，讓孩子們繼續相信自己的力量。」

高志弘表示，球隊今天連續出戰五場，賽程相當緊湊，「預賽兩場20分鐘、淘汰賽三場30分鐘，孩子真的很辛苦，比對手成功國小多打一場。」他坦言，冠軍戰前孩子體力明顯消耗，「我只跟他們說一句，『堅持到底、不要放棄。』」最終球員們也用拚勁和穩定的團隊配合拿下勝利。

在YAMAHA CUP花蓮站預賽中，台東成功國小一路過關斬將挺進冠亞軍戰，最終雖以0：2不敵美育中原銅南化聯隊，無緣晉級全國賽，但教練簡嘉弘仍給球員們100分的肯定。他表示，這批球員以五年級為主，僅有兩位六年級生，但面對任何比賽都毫不畏懼，「孩子們今天的表現我非常滿意，他們有進步、有拚勁，這就是最大的收穫。」

來自花蓮的雪狼足球俱樂部，今年首度挑戰YAMAHA CUP，教練羅俊彥表示，孩子們都是三、四年級為主，這次以小搏大，沒有特別設定目標，但孩子們表現出的勇氣與團結已經是最棒的成績。賽前羅俊彥曾答應孩子們「贏球請吃麥當勞」，儘管結果不如預期，他仍和管理方韻文一同準備了印有隊徽的貼紙與擴香作為小禮物，鼓勵每位隊員，「我們希望他們知道，就算沒拿到單場MVP，在教練心裡，他們每個人都是MVP！」

雪狼足球隊的隊徽，印在黑色的球衣上相當明顯，融合了太陽與狼群的意象，象徵花蓮的日出與團結的精神，也呼應隊上阿美族孩子的文化圖騰，方韻文說，「狼群不是單打獨鬥的動物，我們希望孩子學會團結、互相扶持。」

這支由前化仁國小足球教練武許金元創立的俱樂部，希望能讓更多孩子接觸足球、喜愛足球，這次帶了中年級孩子出來參與YAMAHA CUP，羅俊彥表示，成績並非首要追求，重點是讓孩子們在比賽中打出自己的節奏，「我們沒有設定要拿到什麼名次，只希望他們能從比賽中學習，享受足球的樂趣。」他相信，只要孩子能在綠茵場上快樂踢球、彼此支持，那份純粹的笑容與熱情，就是雪狼隊最耀眼的勝利。

來自台東的縱谷聯隊，今年首次組隊參加YAMAHA CUP八人制比賽。教練高偉光表示，聯隊由縱谷線上七、八所學校的孩子組成，平時因距離與課務限制，能共同練球的機會非常少，「我們平常以五人制為主，這次抽中八人制，是第一次挑戰。」他說，孩子們在短短兩次練習後上場，首戰略顯生疏，但第二場比賽已能踢出教練團預期的節奏。

台東縱谷聯隊的成立，源於台東五人制足委會和台東縣豪豬足球推廣協會，高偉光和教練團自今年初起深入關山、池上、鹿野、海端等地，協助學校開設足球課程與社團。「我們希望讓每個喜歡足球的孩子，都有被看見的機會。」他說，過去各校單打獨鬥難以應對外縣市強隊，於是發起聯隊構想，獲得校長與家長支持後正式成軍。平時訓練集中在海端錦屏國小與關山德高國小進行，但因各校課務繁重、原住民文化活動多，能全員到齊已是難得。

面對未來，高偉光期盼聯隊不僅能延續比賽經驗，更能拓展孩子們的視野。「YAMAHA CUP之後，我們會努力安排更多外縣市比賽，讓孩子習慣五人制和八人制，未來可以銜接十一人制。」他強調，聯隊雖以菁英模式運作，但協會同時也舉辦區域性推廣賽，讓更多小朋友都能參與，「我們希望兼顧競技與推廣，讓每個熱愛足球的孩子都有上場的機會，這才是推動足球的真正意義。」

雪狼足球隊準備小禮物鼓勵孩子，強調「每個孩子都是教練心中的MVP」。圖／大會提供
雪狼足球隊準備小禮物鼓勵孩子，強調「每個孩子都是教練心中的MVP」。圖／大會提供

