黃金海岸大洋洲柔道賽 廖宇蓉、許王淑卉各添1銀

中央社／ 台北2日電
廖宇蓉（藍衣）。資料照
廖宇蓉（藍衣）。資料照

在澳洲舉行的黃金海岸大洋洲柔道公開賽，台灣代表隊今天再度靠廖宇蓉、許王淑卉，分別在女子70公斤、78公斤級各自進帳1面銀牌，也讓中華隊在這場賽事總獎牌數高居第1。

黃金海岸大洋洲柔道公開賽女子70公斤級雖僅有6人參賽，但廖宇蓉在4強先以1次有效擊敗美國對手闖進決賽。

金牌戰廖宇蓉對上地主澳洲選手考芙藍（AoifeCoughlan），結果4分鐘比賽時間結束後，考芙藍以1次半勝、2次有效，擊敗進攻不如預期的廖宇蓉。

廖宇蓉在今年初曾經拿下塔什干大滿貫賽銅牌，這也是她柔道生涯首座大滿貫等級賽事獎牌，只可惜這場比賽沒能站上凸台最高點。

至於女子78公斤級有7人參賽，除了許王淑卉外，台灣還有王桀曦參賽，結果台灣雙女將都順利挺進4強，只可惜王桀曦落敗只能爭銅，而許王淑卉則挺進金牌戰。

許王淑卉在金牌戰同樣遭遇地主澳洲的史汪（MariaSwan），許王淑卉開賽之初先被對手拿到1次半勝，接著比賽在進行到2分26秒時，又被對手完成「一本」，直接判定比賽結束。

根據世界柔道總會（IJF）官網資料，今年的黃金海岸大洋洲柔道公開賽，台灣以2金2銀6銅在所有參賽國當中排名第1。

