WTA年終賽／謝淑薇攜手老搭檔 預賽首戰上演逆轉勝

台灣「百搭女王」謝淑薇今天在WTA年終賽，再和老戰友奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）搭檔，她們在分組賽首戰，以1比6、7比5、10比5逆轉勝比利時梅丹斯與俄羅斯庫德梅托娃組合，順利開出紅盤。

國際女子網球協會（WTA）年終賽在沙烏地阿拉伯利雅德舉行，僅限定單、雙打積分前8名選手參賽，預賽各分為2組，取各組前2晉級準決賽。

謝淑薇和拉脫維亞的奧斯塔朋科以積分第6參賽，分組首戰「前隊友」梅丹斯（Elise Mertens）與俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）組合。

首盤「台拉組合」被破了2次發球局後，僅抵抗了23分鐘就以1比6拱手讓出；第2盤雙方形成互破發球局大戰，前8局結束後，戰成4比4平手。

謝淑薇和奧斯塔朋科在6比5領先時進入第12局對手的發球局，「台拉組合」先以40比30取得第1個盤末點，雖然被化解，但在出現第2次盤末點後順利拿下，雙方戰成平手。

進入決勝的搶十第3盤，謝淑薇與奧斯塔朋科在5比4領先時，連續破了對手2次發球分取得關鍵領先，接著又順利保住自己2次發球分，出現9比5的4個賽末點後成功拿下比賽。

賽後謝淑薇在接受轉播單位訪問時表示：「首盤我的狀態不太好，幸好後續靠著搭檔一起努力才能收下這場勝利。」

隨後主持人問到謝淑薇曾在2013年拿過年終賽冠軍，立刻遭到謝淑薇開玩笑制止說：「不要提哪一年，這樣會讓大家知道我很老；不過，還是希望能再拿一座冠軍回去。」