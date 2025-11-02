路跑／史努比現身！療癒系路跑台北場先起跑

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2025 SNOOPY RUN TAIWAN鳴槍台，由展逸國際企業股份有限公司董事長張憲銘（中）、樂恩仕股份有限公司董事長陳冠良、台灣史努比授權商與史努比、查理布朗一同登台揮槍鳴笛，宣告活動正式起跑，現場氣氛熱烈歡騰。圖／展逸國際提供
療癒系路跑盛事「2025 SNOOPY RUN TAIWAN」今天在新北二重疏洪道運動公園熱鬧開跑，以「史努比家人（Snoopy Family）」為主題，由展逸國際企業與Norns樂恩仕股份有限公司共同主辦，現場氣氛熱烈、笑聲不斷。

雖然天候陰雨綿綿，仍難以阻擋跑者的熱情，隨著鳴槍聲響，SNOOPY與查理布朗登場應援，引爆全場歡呼；粉絲沿途奔跑、打卡拍照，彷彿置身花生漫畫世界。現場不僅有大型史努比與歐拉夫（Olaf）充氣玩偶迎接跑者，更有糊塗塌客（Woodstock）與他的朋友群聚登場，宛如小黃鳥海洋，其中罕見的紫色Raymond與頭戴蝴蝶結的Harriet為最吸睛亮點。

跑道沿線設有10多組主題造景與互動拍照區，粉絲們與角色開心合照，留下滿滿幸福笑容。每個轉角都是驚喜拍點，活動現場SNOOPY及查理布朗拍照見面會，更是吸引許多大小朋友爭相拍照留念。

今年路跑物資以「史努比家人（Snoopy Family」的生活風格為靈感，推出「JOE和你黏TEE」、「好事花生隨行包」等人氣單品；同步登場的加價購商品如「OLAF圓滾滾束口袋」、「就想賴著毯」等皆成為粉絲爭相排隊入手的收藏焦點。

「SNOOPY RUN TAIWAN」11月9日將在台中中央公園登場、11月16日前進高雄夢時代。主辦單位表示，SNOOPY RUN不只是運動活動，更是一場讓人找回笑容與陪伴感的幸福派對，希望大家在奔跑與歡笑中，與家人、朋友及角色們共同創造溫暖回憶。

史努比與查理布朗現身舞台與跑者熱情互動，現場粉絲開心合影留念，為2025 SNOOPY RUN TAIWAN掀起最萌歡呼浪潮。圖／展逸國際提供
2025 SNOOPY RUN TAIWAN熱鬧開跑，由展逸國際企業股份有限公司董事長張憲銘、樂恩仕股份有限公司董事長陳冠良、台灣史努比授權商及史努比與查理布朗人偶帶領跑者在可愛拱門下合影，雨中仍展現滿滿熱情與笑容。圖／展逸國際提供
