路跑／史努比現身！療癒系路跑台北場先起跑

療癒系路跑盛事「2025 SNOOPY RUN TAIWAN」今天在新北二重疏洪道運動公園熱鬧開跑，以「史努比家人（Snoopy Family）」為主題，由展逸國際企業與Norns樂恩仕股份有限公司共同主辦，現場氣氛熱烈、笑聲不斷。

雖然天候陰雨綿綿，仍難以阻擋跑者的熱情，隨著鳴槍聲響，SNOOPY與查理布朗登場應援，引爆全場歡呼；粉絲沿途奔跑、打卡拍照，彷彿置身花生漫畫世界。現場不僅有大型史努比與歐拉夫（Olaf）充氣玩偶迎接跑者，更有糊塗塌客（Woodstock）與他的朋友群聚登場，宛如小黃鳥海洋，其中罕見的紫色Raymond與頭戴蝴蝶結的Harriet為最吸睛亮點。

跑道沿線設有10多組主題造景與互動拍照區，粉絲們與角色開心合照，留下滿滿幸福笑容。每個轉角都是驚喜拍點，活動現場SNOOPY及查理布朗拍照見面會，更是吸引許多大小朋友爭相拍照留念。

今年路跑物資以「史努比家人（Snoopy Family」的生活風格為靈感，推出「JOE和你黏TEE」、「好事花生隨行包」等人氣單品；同步登場的加價購商品如「OLAF圓滾滾束口袋」、「就想賴著毯」等皆成為粉絲爭相排隊入手的收藏焦點。