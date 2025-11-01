快訊

還在爭論AI是不是泡沫？ 泡沫早已洩氣…OpenAI恐面臨2種命運

海洛羽賽／林芝昀、許尹鏸挺進女雙決賽 將拚超級賽首冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

BWF超級500的海洛羽球公開賽今天進行4強賽程，我國共有兩組女雙組合相繼登場，其中第二種子的林芝昀／許尹鏸對上土耳其組合艾爾切廷（Bengisu Ercetin）／茵琪（Nazlican Inci），最終以28：26、21：15勝出，將力拚超級賽生涯首冠。

世界女雙排名第18名的林芝昀／許尹鏸，去年曾在超級500等級的加拿大公開賽闖進到冠軍賽，不過最終以亞軍作收，但也創下兩人合拍以來最佳成績，而本周登場的海洛公開賽，兩人則是一路晉級到4強賽，並且在今天碰上世界排名第35名的土耳其組合，上演兩組人馬的生涯首度對決。

面對不熟悉的對手，林芝昀／許尹鏸在首局也陷入苦戰，局中一度落後，即使局末反超前後率先取得局點，但前8個局點都遭到對手化解，最終才以28：26先下一城，第二局林芝昀／許尹鏸則是乘勝追擊，最終以21：15勝出，挺進到冠軍賽，有望奪下兩人生涯首座超級賽冠軍；至於我國另外一組女雙組合張淨惠／楊景惇，則是在4強賽不敵法國組合，無緣爭冠。

