海洛羽賽／「麟榤配」台灣內戰勝出 台北公開賽後再晉決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王齊麟（左）、邱相榤（右）。圖／聯合報系資料照
王齊麟（左）、邱相榤（右）。圖／聯合報系資料照

BWF超級500的海洛羽球公開賽今天展開4強賽程，其中我國兩組男雙組合「麟榤配」王齊麟邱相榤與李哲輝／楊博軒上演內戰，雙方在苦戰3局後由「麟榤配」以21：17、16：21、24：22勝出，也是兩人繼台北羽球公開賽後再度闖進到決賽。

今年台北羽球公開賽拿下合拍首冠的王齊麟／邱相榤，之後卻歷經連續12站無緣8強的狀況，直到本周登場的海洛羽球公開賽兩人才突破瓶頸，一路挺進到4強賽，並遭遇我國另外一組男雙組合李哲輝／楊博軒，雙方過去曾2度交手各拿下1勝。

而今天兩組人馬再度碰頭依舊打得相當拉鋸，在首局賽事中王齊麟／邱相榤先是以21：17下一城，但第二局李哲輝／楊博軒在拉鋸戰中突圍，靠著局末一波7：1的攻勢扳平戰局。

決勝局「麟榤配」重新調整後開局就一路領先，最多取得7分差距優勢，不過李哲輝／楊博軒也展現韌性，一路追近比分，甚至化解了「麟榤配」前5個賽末點，但最終王齊麟／邱相榤仍是以24：22勝出，挺進到冠軍賽。

王齊麟 邱相榤 羽球

相關新聞

海洛羽賽／「麟榤配」台灣內戰勝出 台北公開賽後再晉決賽

BWF超級500的海洛羽球公開賽今天展開4強賽程，其中我國兩組男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤與李哲輝／楊博軒上演內戰，...

TPVL／連莊化身暗夜黑虎退伊斯特 開季8連勝穩居龍頭 

TPVL台中連莊今天在主場國立台灣體育運動大學迎戰首次來訪的台北伊斯特，並穿上萬聖節主題「暗夜黑」球衣登場，在首局落後的...

柔道／楊勇緯、林真豪勇奪大洋洲公開賽金牌 市長盧秀燕祝賀雙金榮耀

台中之光再度發光發熱。在澳洲黃金海岸舉行的「大洋洲柔道公開賽」中，台中好手楊勇緯與林真豪表現亮眼，分別於男子60公斤級及...

輪椅網球／2025永達盃高雄國際公開賽戰局白熱化 冠軍賽組合出爐

2025永達盃高雄國際輪椅網球公開賽1日進行四強戰，上屆男、女單冠軍Ben Bartram與田中愛美皆展現強悍壓制力，雙...

路跑／小手牽大手 點燃愛與希望公益路跑 千餘跑者共襄盛舉

由財團法人礦工兒子文教基金會主辦的「點燃愛與希望」公益路跑，今天（1日）在馬場町紀念公園熱鬧開跑，共有1020位跑友報名...

柔道／中華隊單日2金3銅 楊勇緯：大家一起變好很開心

延續全運會4連霸的氣勢與好狀態，「柔道男神」楊勇緯今天在黃金海岸大洋洲公開賽首日男子60公斤量級順利奪金，中華隊其他選手...

