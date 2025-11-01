海洛羽賽／「麟榤配」台灣內戰勝出 台北公開賽後再晉決賽

BWF超級500的海洛羽球公開賽今天展開4強賽程，其中我國兩組男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤與李哲輝／楊博軒上演內戰，雙方在苦戰3局後由「麟榤配」以21：17、16：21、24：22勝出，也是兩人繼台北羽球公開賽後再度闖進到決賽。

今年台北羽球公開賽拿下合拍首冠的王齊麟／邱相榤，之後卻歷經連續12站無緣8強的狀況，直到本周登場的海洛羽球公開賽兩人才突破瓶頸，一路挺進到4強賽，並遭遇我國另外一組男雙組合李哲輝／楊博軒，雙方過去曾2度交手各拿下1勝。

而今天兩組人馬再度碰頭依舊打得相當拉鋸，在首局賽事中王齊麟／邱相榤先是以21：17下一城，但第二局李哲輝／楊博軒在拉鋸戰中突圍，靠著局末一波7：1的攻勢扳平戰局。

決勝局「麟榤配」重新調整後開局就一路領先，最多取得7分差距優勢，不過李哲輝／楊博軒也展現韌性，一路追近比分，甚至化解了「麟榤配」前5個賽末點，但最終王齊麟／邱相榤仍是以24：22勝出，挺進到冠軍賽。