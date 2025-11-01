TPVL／連莊化身暗夜黑虎退伊斯特 開季8連勝穩居龍頭 

TPVL台中連莊今天在主場國立台灣體育運動大學迎戰首次來訪的台北伊斯特，並穿上萬聖節主題「暗夜黑」球衣登場，在首局落後的情況下急起反超，最終以3：1逆轉奪勝，持續以全勝之姿穩坐聯盟龍頭。

本場比賽連莊先發為舉球員薩蘭迪、主攻手漢佳與施琅、快攻手汪秉勳與蔡秉諺、副攻手吳宗軒及自由球員張昀亮。面對伊斯特穩定攻勢，連莊開局陷入苦戰，首局在拉鋸戰中以26：28失守，第二局雙方再度形成激烈對決，關鍵時刻漢佳強力跳發破壞對手接發，汪秉勳快攻得手，以27：25扳平戰局。

中場休息後，連莊延續氣勢，發球火力全開，開局9：3逼得台北伊斯特喊暫停。雖一度因鷹眼挑戰暫停比賽，但連莊穩住節奏，保持領先並換上板凳球員輪番上陣，以25：17拿下第三局。第四局「黃金左手」吳宗軒搭配施琅、漢佳火力全開，持續掌控戰局，最終以25：21奪勝，豪取開季8連勝。

賽後連莊隊長張昀亮表示，例行賽賽期長、對戰次數多，因此球隊在每周訓練中都會針對周末的對手進行分析與模擬，「但若臨場情況與原先設定不同，教練團與替補球員都會即時反應、提出調整建議，確保戰術運作順暢。」

張昀亮也提到，本季台中連莊強勢表現的關鍵在於整體團隊的凝聚力，「我們是以 14 個人一起作戰、一起準備。今天替補上場的林冠洲、宋柏霆、許廷恩、莊哲育都有很好的發揮。」他補充，目前原設定由黃謙巽替換薩蘭迪執行後段攔網任務，但因服兵役因素將暫時離隊，「現在由莊哲育接手這個位置，希望全隊能持續保持能量，讓每位球員在需要時都能挺身而出。」