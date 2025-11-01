快訊

柔道／楊勇緯、林真豪勇奪大洋洲公開賽金牌 市長盧秀燕祝賀雙金榮耀

聯合報／ 即時報導
林真豪（左二）摘金，台中市長盧秀燕祝賀。圖／台中運動局提供
林真豪（左二）摘金，台中市長盧秀燕祝賀。圖／台中運動局提供

台中之光再度發光發熱。在澳洲黃金海岸舉行的「大洋洲柔道公開賽」中，台中好手楊勇緯林真豪表現亮眼，分別於男子60公斤級及女子48公斤級摘下金牌，為台灣爭光。消息傳回台中後，市長盧秀燕第一時間表達祝賀，肯定兩位選手在國際舞台上為國爭光，展現堅毅不懈的精神，也讓世界看見台中培育出的柔道實力。

運動局長游志祥表示，楊勇緯是2021年東京奧運銀牌得主，近年歷經低潮與復出調整，這次在黃金海岸一路過關斬將，在金牌戰中開賽不到1分鐘即成功摔倒對手、完成有效得分，勇奪暌違近兩年的國際賽金牌；而林真豪同樣表現不俗，在女子48公斤級一路挺進決賽，以穩定節奏與高超技巧奪下金牌，展現台中柔道雄厚實力與新生代選手的爆發力。兩位選手的出色表現，不僅是個人努力的成果，更是臺灣柔壇的榮耀。

游志祥指出，今年全國運動會中，兩位選手也代表台中市出賽，雙雙奪下金牌，展現頂尖實力與強大心理素質，為城市再添佳績。楊勇緯完成男子60公斤級四連霸壯舉，林真豪則勇奪48公斤級金牌，延續「台中柔道王國」的榮耀傳統。這次他們再度在國際舞台摘金，不僅讓「雙金組合」的名號更加響亮，也為台灣柔道注入強心劑。

游志祥強調，台中市長期推動柔道運動，持續支持在地運動員與基層培訓，包括改善訓練環境、舉辦市長盃柔道錦標賽、推動校園柔道扎根基層等，積極打造選手從校園邁向國際的完整培育鏈。台中柔道選手屢屢在全運會及國際賽場奪牌，展現城市體育能量與堅實基礎，這次楊勇緯與林真豪雙金傳捷報，更印證台中在柔道運動長年耕耘的成果。

盧秀燕除了特別向兩位選手表達誠摯祝賀之外，也期勉他們持續精進，接下來全力備戰明年登場的名古屋亞運，再為國爭光、為台中添彩。她強調，市府將持續落實「運動城市」政策，結合學校體育、社區運動與專項選手培訓，讓更多年輕選手能在完善支持下嶄露頭角；未來也會持續投入資源，陪伴選手一路從地方邁向國際，讓「運動台中」成為台灣最堅實的體育後盾，持續在國際舞台上閃耀光芒

楊勇緯（左二）摘金，台中市長盧秀燕祝賀。圖／台中運動局提供
楊勇緯（左二）摘金，台中市長盧秀燕祝賀。圖／台中運動局提供

楊勇緯 林真豪 光芒

