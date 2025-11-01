路跑／小手牽大手 點燃愛與希望公益路跑 千餘跑者共襄盛舉

由財團法人礦工兒子文教基金會主辦的「點燃愛與希望」公益路跑，今天（1日）在馬場町紀念公園熱鬧開跑，共有1020位跑友報名，加上參與周邊活動的熱心民眾，現場湧進2、3千人，相當熱鬧。基金會創辦人蔡合城感謝大家共襄盛舉，也提醒民眾隨時注意健康。執行長張東秀則說：「看到一張張開心的笑容，就覺得活動成功，很感動，更感恩許多朋友，包括好幾個跑團和在地里長的幫忙。」

路跑分為3公里、5公里（一般組與12歲以下兒童組）、10公里與15公里組。最具意義的反而是希望組的「小手」牽「大手」，這是由衛福部北區兒童之家育幼院20位院生用「小手」，牽著香園紀念教養院20位身心障礙院生的「大手」，攜手完成120公尺路跑，象徵「用愛扶持彼此，走向未來」，跑出希望、跑出愛，展現「用生命影響生命」的信念。

張東秀說，「小手」最小的15歲，他們平常受到外界幫助，很渴望能夠回饋一己之力扶持別人，獲悉要參加這項活動，和「大手」一起跑步都很開心，開跑後也很融入，笑容滿面。事實上，「小手」事先曾到香園教養院與「大手」們一起拍攝影音，增加彼此的熟悉感。希望組的「小手」完成任務後，也為其他組別的跑者頒發完賽獎牌。

香園教養院院長黃慧玉則說，今天參加路跑的「大手」最年長者有60歲，院生平時在院內接受各種技能訓練，也會參與社區活動，這次能夠外出參加大型公益路跑都很開心，面對主辦單位的各項安排也很積極投入，配合度極佳，很想表現，樂於為跑者鼓掌加油，並且希望能有更多機會走入社區，和更多的朋友同樂互動。

15公里組男子組前3名依序是：蔡斗得、陳身榮、郭育良。女子組前3名：林婷妤、蘇妍禎、黃淑華。10公里組男子組前3名：蔡承寰、陳冠明、Brendan Guezennec。女子組前3名：唐北妹、Shannon Hammond、陳映帆。

除了路跑以外，現場還有一群人很認真地走秀、帶動跳、帶動唱，她們是台北市流行時尚藝術協會的菁英。協會成立於2004年，由創會人曾霞、創會理事長王偉華及資深模特兒組成，是力求「真、善、美」的女性社團。曾霞表示，受到主辦單位的主題「以生命影響生命」所感動，全力支持今天的活動不遺餘力。她本身也是香園的董事，樂於配合主辦單位做公益。