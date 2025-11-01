輪椅網球／2025永達盃高雄國際公開賽戰局白熱化 冠軍賽組合出爐

快訊

聯合報／ 即時報導
上屆永達盃女單冠軍田中愛美無懸念再闖冠軍賽。圖／南野子國際整合行銷提供
2025永達盃高雄國際輪椅網球公開賽1日進行四強戰，上屆男、女單冠軍Ben Bartram與田中愛美皆展現強悍壓制力，雙雙在四強賽以直落二收下冠軍賽門票，Bartram將在男單冠軍戰對決Anderson Parker，女單冠軍賽則將上演田中愛美強碰Maayan Zikri的對戰戲碼，精彩賽況未演先轟動。

去年在永達盃登基的Ben Bartram，今年在港都延續強勢競爭力，從16強開始一盤未丟，就連四強戰，也只花不到兩個小時，就以兩個6：3通關。Bartram表示，本周自己的狀態逐步加溫，無論發球還是反手拍，都打出符合期待的強勢火力，接下來的男單冠軍賽，Bartram將會保持信心，全力朝連霸目標邁進。

另一場男單四強賽，則是由賽會第三種子Anderson Parker上演精彩「下剋上」戲碼。Parker在四強戰強碰日本籍頭號種子荒井大輔，雖然兩人過去兩度交手都是由荒井大輔勝出，而且Parker都是直落二吞敗，但這次再碰頭，Parker展現頑強韌性，不但率先拿下第一盤，最終更在將近3個小時的「3盤大戰」中，以6：4、3：6、6：4邁入本屆永達盃男單冠軍賽。

Parker賽後開心表示，荒井大輔是經驗相當豐富的球員，自己從他身上學到很多處理球的細膩度。而前兩周Parker在凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽及勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽都是首輪止步，本周來到高雄，Parker重新調整好自己的情緒，並努力從每一次攻防中尋找奪勝機會，最終順利卡進冠軍賽席位。Parker笑說：「花了那麼多時間與經費到台灣，當然不能空手而回，我這幾天正手拍的狀況不錯，希望能夠利用這項優勢爭冠！」

女單四強戰部分，上屆永達盃女單冠軍田中愛美明顯比八強賽時更進入狀況，只花了76分鐘，就以6：1、6：0直落二晉級冠軍戰。田中愛美表示，自己一直以來都是隨著比賽漸入佳境的球員，不管對手是誰，只要掌握好自己的節奏，就有信心能夠拿下勝利。

相較於前一周勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽的連日陰雨，永達盃的好天氣與高雄橋頭竹林網球中心的多座球場，讓田中愛美有足夠時間熱身備戰，她也直言：「我大約需要1個小時的時間讓自己充分『熱機』，若能做足準備，我上場後便能快速進入狀況、全力搶勝。」

而田中愛美的冠軍賽對手，則是來自以色列的Maayan Zikri。Zikri在四強賽以7：6（8：6）、7：6（7：4）擊敗俄羅斯好手Viktoriia Lvova後晉級。兩人在日前凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽女單冠軍戰交手時，是由Lvova奪冠，這次峽路再相逢，Zikri記取教訓，雖然兩盤都是從落後3分以上劣勢開始反撲，但她一直告訴自己，1分、1分慢慢拿，並想辦法迫使對手發生失誤，最終順利搭上冠軍賽列車。

Zikri去年經過巴黎帕奧洗禮後，經驗值大幅升級，她也坦言，自己原本就很喜歡參加日本、南韓等亞洲國家的比賽，這次首度造訪台灣，所有人、事、物都讓她留下深刻的好印象。而高雄的天氣雖令許多歐美球員感到炎熱，但對Zikri而言卻無比舒適，因此，她已做好準備，將要全力爭取本屆永達盃女單冠軍。

本屆永達盃除了單打賽事精彩外，雙打戰局也呈現白熱化，去年曾嘗過永達盃男雙冠軍滋味的馬來西亞好手Mohamad Yusshazwan Yusoff，這次訪台已與同鄉Abu Samah Borhan搭配打進過凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽及勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽冠軍戰，可惜最終都在冠軍賽鎩羽，如今永達盃再次收下冠軍賽入場券，Yusoff誓言要在高雄這塊「福地」，寫下自己的永達盃男雙連霸紀錄。

去年永達盃冠軍Ben Bartram再度搭上冠軍戰列車。圖／南野子國際整合行銷提供
Maayan Zikri演出復仇記拍落Viktoriia Lvova晉級本屆永達盃女單冠軍賽。圖／南野子國際整合行銷提供
Anderson Parker「下剋上」拉下男單頭好種子晉級冠軍戰。圖／南野子國際整合行銷提供
去年永達盃男雙冠軍成員Mohamad Yusshazwan Yusoff（右）再闖冠軍戰。圖／南野子國際整合行銷提供
