柔道／楊勇緯奪本季國際賽首金 嘗試不同策略因應新賽制

中央社／ 台北1日電
楊勇緯。資料照
楊勇緯。資料照

台灣「柔道男神」楊勇緯今天在黃金海岸大洋洲公開賽，順利稱霸男子60公斤級，拿下本季首面金牌。教練劉文等表示，楊勇緯正在嘗試不同比賽策略，因應新賽制節奏。

在澳洲舉行的黃金海岸大洋洲柔道公開賽，台灣好手楊勇緯展現宰制級表現，尤其在金牌戰率先摔出有效（YUKO）後，穩紮穩打守住領先，終場以1比0擊敗法國選手梅林（Maxime Merlin），終於勇奪本季首面國際賽金牌。

教練劉文等接受中央社記者採訪時表示，楊勇緯才剛結束全國運動會賽事，維持不錯的身體狀態，並在金牌戰嘗試不一樣的比賽策略，包含寢技連貫做得不錯，因應新賽制的國際賽節奏；同時期望下週前往歐洲移地訓練，愛徒在接受不同摔法的刺激後，能夠得到新的收穫，銜接本季最終戰東京大滿貫賽。

中華柔道代表隊總教練劉文等（中）賽後與楊勇緯（右）、邱韋傑（左）兩位奪牌的子弟兵合影留念。圖／澄禹行銷提供 劉肇育
中華柔道代表隊總教練劉文等（中）賽後與楊勇緯（右）、邱韋傑（左）兩位奪牌的子弟兵合影留念。圖／澄禹行銷提供 劉肇育

重新導入有效（YUKO）的計分方式，楊勇緯認為，現在的比賽都必須步步為營，有機會就要取得分數，不僅在技術上，比賽中的心理也要調整，「今天就是透過比賽檢視這陣子的訓練成果。」

值得一提的是，其餘台灣柔道好手也有亮眼成績，包含楊勇緯的好友林真豪，在女子48公斤級稱霸；陪練員邱韋傑勇奪男子60公斤級銅牌；今年轉量級的潛力新星林崇佑、萊茵魯爾世大運國手邱之柔，則分別拿到男子66公斤級、女子48公斤級的銅牌。

楊勇緯提到，柔道代表隊在備戰過程都非常團結，希望大家藉由這幾次難得的磨練機會，從中獲得自信、經驗，面對未來的國際賽；也感謝澳洲當地的台灣僑胞特地進場應援，幫助台灣選手在場上奮戰充滿力量。

