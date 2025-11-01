柔道／中華隊單日2金3銅 楊勇緯：大家一起變好很開心

延續全運會4連霸的氣勢與好狀態，「柔道男神」楊勇緯今天在黃金海岸大洋洲公開賽首日男子60公斤量級順利奪金，中華隊其他選手同樣表現精彩，女子48公斤量級林真豪摘金、邱之柔獲得銅牌，邱韋傑60公斤級及林崇佑男子66公斤級也在所屬量級中拿下銅牌，賽事首日取得2金3銅佳績。

本場賽事男子60公斤量級只有12名選手參賽，身為第一種子的楊勇緯一路晉級，最終在金牌戰擊敗法國選手梅林，暌違兩年再度奪金，楊勇緯認為，目前最重要的課題還是必須適應國際賽的節奏，尤其在比賽新制實施後，遇到不同選手都要有相應的變化，「現在的比賽真的必須步步為營，有機會就要取得分數，不只在技術上，比賽中的心理也要做調整，今天就是透過比賽檢視這陣子的訓練成果。」

賽事首日，中華隊共有7位選手出賽且全員都挺進獎牌戰，最終取得2金、3銅的好成績，楊勇緯表示，大家在備賽過程中都非常專心團結，藉由這幾次公開賽，讓大家有磨練的機會是很難得的，也讓選手們更有自信跟經驗去面對未來的國際賽。賽後他也感謝澳洲當地許多台灣僑胞今天特別進場為代表隊加油，覺得非常感動，也讓他們在場上充滿力量。

明天中華隊還有廖宇蓉（女子-70kg）、王桀曦（女子-78kg）、許王淑卉（女子-78kg）、張齡方（女子+78kg）及陳鵬宇（男子-90kg）等五位選手出賽，楊勇緯也為隊友們打氣，「看到大家一起變好真的很開心，希望明天比賽的選手也能帶著今天的氣勢繼續贏下去！」

下周楊勇緯將與代表隊繼續前往歐洲移地訓練，他自己對此也相當期待，「因為歐洲選手在摔法上會有很大的差異，希望能有更多不同的收穫。」之後再赴日本全力為12月6日至7日登場的東京大滿貫備戰，希望能夠在比賽中驗收這一個半月在國外訓練的成果，看到更不一樣的自己。