快訊

鄭麗文就任黨主席 藍4都首長僅蔣萬安出席…她揭私下互動

獨／資深歌王自曝脾氣差「喝醉連余天都打」 認了與兒子斷聯10年

控同黨議員在父親告別式「假公祭真作秀」 張維倩：道歉也無法原諒

聽新聞
0:00 / 0:00

三商盃公益路跑今登場 逾千名跑者響應ESG永續理念

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
三商美邦人壽總經理陳宏昇（圖右四）、行銷長張財源（圖右二）、法遵長謝淑芳（圖左五）等多位高階主管參加第36屆三商盃公益路跑，號召逾千名跑者一起跑向更好的未來。圖／享動行銷提供
三商美邦人壽總經理陳宏昇（圖右四）、行銷長張財源（圖右二）、法遵長謝淑芳（圖左五）等多位高階主管參加第36屆三商盃公益路跑，號召逾千名跑者一起跑向更好的未來。圖／享動行銷提供

「第36屆三商盃公益路跑」今天在新北市八里區十三行文化公園熱鬧登場，由主辦單位三商美邦人壽副董事長許瀞心及總經理陳宏昇率領多位高階主管與逾千名的跑者一同開跑挑戰，同時響應ESG永續理念，特別將部分報名費捐贈予長期投入台灣生態保育的「荒野保護協會」，並由該協會常務理事宋明光代表受贈。 

三商美邦人壽總經理陳宏昇於活動開場時表示，本屆三商盃公益路跑選在擁有自然生態豐富的八里區域舉辦，並以「RPG遊戲× ESG永續」為主題，就是希望能透過有趣的活動規劃，號召跑者將健康、永續融入在日常生活中，一起邁向更好的未來；副董事長許瀞心也擔任頒獎貴賓，勉勵獲得10K男、女子組前3名的跑者，鼓勵民眾開心享受運動的同時，亦能感受路跑賽道上挖子尾自然保留區的美麗景致。

除了路跑的主線任務，結合本次的ESG永續主題，活動現場不僅有自然保育與環境資訊基金會設攤與跑者進行生態教育互動，更可見許多大小朋友利用回收材料，發揮創意cosplay化身再生戰士，三商美邦人壽也將會場打造為大型解謎現場，讓民眾從有趣的關卡遊戲中學習環保知識；而活動氣氛在三商美邦吉祥物Boby與好朋友「救援小英雄」波力、安寶出場時推到最高點，場面歡樂又溫馨。

三商美邦人壽關注環境永續，近期除了號召同仁與保戶前往台中高美濕地及桃園竹圍漁港淨灘，12月也將再度於高雄茄萣濕地，種下100棵濱海原生樹種樹苗，持續發揮企業行動力與影響力，為綠色地球寫下更美好的篇章。

三商盃公益路跑主辦單位三商美邦人壽總經理陳宏昇（圖左）代表將部分報名費捐贈予荒野保護協會，並由該協會宋明光常務理事代表受贈，攜手為台灣生態保育努力。圖／享動行銷提供
三商盃公益路跑主辦單位三商美邦人壽總經理陳宏昇（圖左）代表將部分報名費捐贈予荒野保護協會，並由該協會宋明光常務理事代表受贈，攜手為台灣生態保育努力。圖／享動行銷提供

延伸閱讀

金屬中心連辦4場研討會 導入AI助台灣在地產業

股東會紀念品 將可線上領

會計師看時事／迎綠色浪潮 加速價值鏈透明溯源

第一銀行攜手正隆集團推 ESG 專案融資 支持供應鏈低碳轉型

相關新聞

柔道／大洋洲公開賽楊勇緯暌違2年再奪金 將赴歐移訓備戰東京大滿貫

我國柔道代表隊今天在澳洲黃金海岸舉行的2025大洋洲公開賽中連傳奪牌捷報，其中「柔道男神」楊勇緯也在男子60公斤級金牌戰...

三商盃公益路跑今登場 逾千名跑者響應ESG永續理念

「第36屆三商盃公益路跑」今天在新北市八里區十三行文化公園熱鬧登場，由主辦單位三商美邦人壽副董事長許瀞心及總經理陳宏昇率...

高球／緯創董事長加頒激勵金 曾雅妮奪冠獎金翻倍破1200萬

2025緯創女子公開賽於26日在揚昇高爾夫鄉村俱樂部全場2000多名球迷見證下，由「微笑球后」曾雅妮高舉生涯第28座冠軍...

亞青運／我代表團40面獎牌作收 温舒伃任閉幕掌旗官

第三屆巴林亞洲青年運動會競賽全數結束，將在當地時間10月31日晚間舉行閉幕典禮，中華代表團總計榮獲7金9銀24銅，而晚上...

海洛羽賽／麟榤配晉級4強將上演內戰 我國男雙冠軍賽門票保底

BWF超級500系列的海洛羽球公開賽，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，在終止連12站無緣8強的魔咒後，今天乘勝追擊...

高球／富邦長春公開賽托馬倫輕鬆2連霸 鍾春興超級長春組稱王

泰國籍的衛冕冠軍托馬倫（Thammanoon Sriroj）今天在2025富邦長春公開賽第三輪決賽重演去年戲碼，開賽後持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。