三商盃公益路跑今登場 逾千名跑者響應ESG永續理念

「第36屆三商盃公益路跑」今天在新北市八里區十三行文化公園熱鬧登場，由主辦單位三商美邦人壽副董事長許瀞心及總經理陳宏昇率領多位高階主管與逾千名的跑者一同開跑挑戰，同時響應ESG永續理念，特別將部分報名費捐贈予長期投入台灣生態保育的「荒野保護協會」，並由該協會常務理事宋明光代表受贈。

三商美邦人壽總經理陳宏昇於活動開場時表示，本屆三商盃公益路跑選在擁有自然生態豐富的八里區域舉辦，並以「RPG遊戲× ESG永續」為主題，就是希望能透過有趣的活動規劃，號召跑者將健康、永續融入在日常生活中，一起邁向更好的未來；副董事長許瀞心也擔任頒獎貴賓，勉勵獲得10K男、女子組前3名的跑者，鼓勵民眾開心享受運動的同時，亦能感受路跑賽道上挖子尾自然保留區的美麗景致。

除了路跑的主線任務，結合本次的ESG永續主題，活動現場不僅有自然保育與環境資訊基金會設攤與跑者進行生態教育互動，更可見許多大小朋友利用回收材料，發揮創意cosplay化身再生戰士，三商美邦人壽也將會場打造為大型解謎現場，讓民眾從有趣的關卡遊戲中學習環保知識；而活動氣氛在三商美邦吉祥物Boby與好朋友「救援小英雄」波力、安寶出場時推到最高點，場面歡樂又溫馨。