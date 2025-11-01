快訊

柔道／大洋洲公開賽楊勇緯暌違2年再奪金 將赴歐移訓備戰東京大滿貫

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊勇緯在大洋洲公開賽拿下男子60公斤級金牌。圖／取自楊勇緯粉絲團
楊勇緯在大洋洲公開賽拿下男子60公斤級金牌。圖／取自楊勇緯粉絲團

我國柔道代表隊今天在澳洲黃金海岸舉行的2025大洋洲公開賽中連傳奪牌捷報，其中「柔道男神」楊勇緯也在男子60公斤級金牌戰，擊敗法國梅林（Maxime Merlin），相隔2年再度奪金，且楊勇緯前一次奪金也是2年前於伯斯舉行的大洋洲公開賽。

今年大洋洲公開賽我國共派出12位選手參賽，其中在僅12人參賽的男子60公斤級賽事，楊勇緯也與他的陪練員邱韋傑一同參賽，兩人日前才在全運會金牌戰交手，最終由楊勇緯勝出摘金。

在這次賽事參賽選手層級與人數都不高的情況下，今天楊勇緯也以賽代訓，並一路過關斬將連退印尼與地主澳洲選手挺進到金牌戰，金牌戰楊勇緯的對手則是來自法國的梅林（Maxime Merlin），開賽後不久就完成一次有效得分，最終也順利擊敗對手摘金，至於邱韋傑則是從敗部復活一路打進到銅牌戰後，擊敗澳洲選手拿下銅牌。

而在女子48公斤級賽事，從4強打起的林真豪，則是連續擊敗香港與美國選手拿下金牌，20歲小將邱之柔則是在銅牌戰中擊敗菲律賓選手，也收獲一面銅牌。

在結束這次賽事並奪下暌違2年的金牌後，楊勇緯接下來也將前往歐洲移地訓練，藉由與不同國家、風格選手的交流持續調整狀況，全力備戰今年最後一場賽事東京大滿貫。

楊勇緯 全運會 林真豪

