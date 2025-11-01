高球／緯創董事長加頒激勵金 曾雅妮奪冠獎金翻倍破1200萬

2025緯創女子公開賽於26日在揚昇高爾夫鄉村俱樂部全場2000多名球迷見證下，由「微笑球后」曾雅妮高舉生涯第28座冠軍盃的榮耀時刻後圓滿落幕，為延續賽事激勵台灣冠軍選手爭取榮譽、堅持自我提升的賽事傳統，緯創資通董事長林憲銘特選於緯創內湖總部，親自頒發「台灣冠軍選手獎勵金」20萬美元， 緯創資通執行長林建勳、台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞、揚昇高爾夫鄉村俱樂部總經理黃美蘭也齊聚見證刻上曾雅妮名字的「永久盃」。

自2023年起緯創資通便提供獲得冠軍的台灣選手同等於冠軍獎金之激勵獎金。該年侯羽薔選手即以關鍵長推精彩進洞，成就傷癒奪冠佳話，使得侯羽薔選手獎金倍增至32萬美元，等同於單場破千萬台幣進帳，超越當年台巡獎金后，寫下女子台巡賽空前紀錄。

今年前球后曾雅妮同樣實現鳳凰涅槃的傳奇故事，終止11年冠軍荒，成功克服低潮，緯創資通繼續這項傳統，除20萬美元冠軍獎金外，加上激勵獎金後倍增至單場40萬美元（約台幣1232萬元），期待台灣女子選手追求卓越，續造佳績。

在頒贈場合中，林憲銘向曾雅妮選手欣慰地表示，「恭喜雅妮獲得冠軍殊榮，世界排名從793名大幅提升至259名，更獲得2026年歐巡賽參賽資格。雅妮無須藉由重返世界第一來證明自己，雅妮離世界名人堂27分僅差咫尺之遙，我們期待雅妮能夠完成這個目標，成為台灣高球史上第一人，並繼續努力投入訓練，我們也相信善良的雅妮能夠在老天眷顧下續創佳績。」

曾雅妮則對緯創資通林董事長、TLPGA劉理事長的支持，以及今年大賽能夠達成目標感到十分開心：「已經很久沒有站在這個位置，最後一回合前九洞本來的三桿領先全部花光被對手超越，還好很快就冷靜下來，後面還有很多機會。過去十幾年來發生很多事，除感謝緯創資通、TLPGA協會和協力的揚昇球場舉辦這場比賽，也很感謝自己沒有放棄，同時也感謝大家的陪伴，最後一天很多球迷來幫我加油，打起來感覺很不一樣。希望這樣的故事可以激勵很多年輕選手，讓他們知道自己也辦得到。」

劉依貞也為緯創資通支持台灣女子高爾夫致上敬意，「如當初不是林憲銘董事長鼓勵，TLPGA就沒辦法加入世界積分組織，非常感謝緯創資通林憲銘董事長多年來將賽事規格持續提升，讓台灣選手能有一個更高的舞台提升成績，也感謝揚昇球場黃美蘭總經理在賽事期間給予我們諸多的協助，讓這場賽事更加圓滿。」