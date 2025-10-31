亞青運／我代表團40面獎牌作收 温舒伃任閉幕掌旗官

第三屆巴林亞洲青年運動會競賽全數結束，將在當地時間10月31日晚間舉行閉幕典禮，中華代表團總計榮獲7金9銀24銅，而晚上閉幕典禮，將由羽球女單銅牌温舒伃擔任掌旗官。

代表團當地時間10月31日中午特地選在中式餐廳舉行餐會，慰勞連日征戰的隊職員，中華奧會主席林鴻道和總領隊林瀛洲也代頒發政府賀電，勉勵選手。

林鴻道表示，這次比賽選手都表現的非常賣力，不管得牌或沒有得牌，這次參賽都是非常成功的經驗。今天大家都已經比賽結束，所以稍微放鬆一下特別安排中式餐廳。

林鴻道強調，最值得安慰的就是都快快樂樂的出門，也都能夠平平安安的回家。謝謝選手、教練、醫療團隊和奧會同仁，在這段時間非常努力的做好每個細節。