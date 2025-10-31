海洛羽賽／麟榤配晉級4強將上演內戰 我國男雙冠軍賽門票保底

BWF超級500系列的海洛羽球公開賽，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，在終止連12站無緣8強的魔咒後，今天乘勝追擊在8強賽面對丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），最終以21：17、21：19直落二勝出，繼台北羽球公開奪冠後，再度挺進到4強賽。

世界排名第21名的「麟榤配」在今年台北羽球公開賽拿下生涯合拍首冠後，接下來卻陷入低潮，連續12站賽事都無緣8強賽，不過本周的海洛公開賽兩人總算突破困境，暌違5個多月再度晉級到8強賽。

今天「麟榤配」的對手則是世界排名第6名的丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，雙方過去4度交手各拿下2勝，而王齊麟／邱相榤也展現優於對手的穩定性，在首局賽事中於中段取得領先後就不曾再落後過，並以21：17先下一城。

第二局王齊麟／邱相榤更是從開局就拉開領先差距，儘管在20：17取得3個賽末點後，前兩個都遭到對手化解，但最終仍是頂住壓力以21：19勝出，挺進到4強賽。

至於我國另外一組男雙組合李哲輝／楊博軒，也在8強賽遭遇丹麥組合倫高（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard），最終也以21：12、15：21、21：18勝出，4強賽將與王齊麟／邱相榤上演台灣內戰，也代表至少將有一組我國男雙組合將會晉級到冠軍賽。