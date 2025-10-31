快訊

觀光客變肥羊？台人遊韓頻遇「壞心店員」 他破解手法：比詐騙可惡

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

海洛羽賽／麟榤配晉級4強將上演內戰 我國男雙冠軍賽門票保底

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

BWF超級500系列的海洛羽球公開賽，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟邱相榤，在終止連12站無緣8強的魔咒後，今天乘勝追擊在8強賽面對丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），最終以21：17、21：19直落二勝出，繼台北羽球公開奪冠後，再度挺進到4強賽。

世界排名第21名的「麟榤配」在今年台北羽球公開賽拿下生涯合拍首冠後，接下來卻陷入低潮，連續12站賽事都無緣8強賽，不過本周的海洛公開賽兩人總算突破困境，暌違5個多月再度晉級到8強賽。

今天「麟榤配」的對手則是世界排名第6名的丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，雙方過去4度交手各拿下2勝，而王齊麟／邱相榤也展現優於對手的穩定性，在首局賽事中於中段取得領先後就不曾再落後過，並以21：17先下一城。

第二局王齊麟／邱相榤更是從開局就拉開領先差距，儘管在20：17取得3個賽末點後，前兩個都遭到對手化解，但最終仍是頂住壓力以21：19勝出，挺進到4強賽。

至於我國另外一組男雙組合李哲輝／楊博軒，也在8強賽遭遇丹麥組合倫高（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard），最終也以21：12、15：21、21：18勝出，4強賽將與王齊麟／邱相榤上演台灣內戰，也代表至少將有一組我國男雙組合將會晉級到冠軍賽。

王齊麟 邱相榤 羽球

延伸閱讀

陳詩媛甜曬孕肚照！興奮曝「胎動瞬間」：錄影他就不動！

羽球／BWF海洛公開賽 王齊麟邱相榤突破障礙闖8強

丹麥羽賽／「麟榤配」報仇 3局大戰拍下地主第一男雙

北極羽賽／仍未破16強魔咒 王齊麟、邱相榤遭淘汰

相關新聞

亞青運／我代表團7金9銀24銅作收 明凌晨舉行閉幕式

2025亞洲青年運動會在巴林時間30日進行完所有賽事後，今天將舉行閉幕典禮，我國代表團在本屆賽事共計拿下7金、9銀、24...

亞青運／我代表團40面獎牌作收 温舒伃任閉幕掌旗官

第三屆巴林亞洲青年運動會競賽全數結束，將在當地時間10月31日晚間舉行閉幕典禮，中華代表團總計榮獲7金9銀24銅，而晚上...

海洛羽賽／麟榤配晉級4強將上演內戰 我國男雙冠軍賽門票保底

BWF超級500系列的海洛羽球公開賽，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，在終止連12站無緣8強的魔咒後，今天乘勝追擊...

輪椅網球／2025永達盃高雄戰火延燒 日本好手強勢卡位四強

2025永達盃高雄國際輪椅網球公開賽戰火在高雄橋頭竹林網球中心持續延燒，日本選手再度於賽事中展現強勢競爭力，除了男子單打頭號種子荒井大輔無懸念搭上四強列車外，曾兩度（2017及2023年）奪下過永達盃

李遠、李洋「遠洋合作」 攜手推「動滋X文化能量爆發」限量加碼  

繼10月16日運動部部長李洋與文化部部長李遠首次會面後，「遠洋」再度攜手推出首波正式合作「動滋X文化能量爆發」限時加碼，...

足球／42年執教15隊…71歲名帥伊萬退休了 駁「騙子」罵聲

前國足主帥伊萬科維奇30日正式宣布退休，結束其長達42年的執教生涯。接受採訪時，71歲的伊萬直言自己要享受陪伴家人的時光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。