高球／富邦長春公開賽托馬倫輕鬆2連霸 鍾春興超級長春組稱王

泰國籍的衛冕冠軍托馬倫（Thammanoon Sriroj）今天在2025富邦長春公開賽第三輪決賽重演去年戲碼，開賽後持續快馬加鞭絕塵而去，最後連續兩日繳出68桿佳績，並以三輪總桿207（－9）桿，五桿之差輕鬆完成二連霸；台灣好手「二齒」鍾春興也以147桿總桿完成超級長春組的二連霸，兩組冠軍都是去年原班人馬，讓今天的比賽充滿著即視感。

56歲的托馬倫今天表現極為穩健，沒有給對手太多的機會，領先差距則是越來越大；比賽來到後九洞，唯一的懸念只剩今年他可以贏幾桿。原本有機會維持去年紀錄、以六桿之差勝出，可惜最後一洞開球出現狀況，最終他以五桿的差距完成連霸。去年排名第二的同胞馬山（Prayad Marksaeng），今天推桿不聽使喚，終場擊出70桿，總桿212桿再度名列亞席。

今年已經贏得八座冠軍的托馬倫，收下今年冠軍獎金100萬，讓這位泰國長春名將開心不已，賽後他表示，將分10%給為他揹球袋的兒子波斯（Boss），明年有意繼續來台爭取富邦長春公開賽三連霸。

今年富邦長春公開賽延續為冠軍選手訂製藍色夾克的榮耀傳統，獎盃也特別以永續循環概念選材並進行設計，其中長春賽冠軍獎盃以再生大理石為材質，青少年冠軍獎盃使用水庫淤泥改質樂土製作，而超級長春組冠軍獎盃則以退役材料「電線杆木橫擔」再利用製作而成。

2025富邦長春公開賽圓滿落幕，富邦證券總經理郭永宜（右4）、富邦長春公開賽創辦人謝敏男（右3）與大會貴賓及三位冠軍選手合影。圖／富邦金控提供

2022年富邦長春公開賽以黑馬之姿奪走冠軍的老淡水名將蔡啟煌，今天則奮力擊出平標準桿72桿，最終以216桿總桿成績，獨居第三。儘管追上托馬倫已經機會渺茫，但蔡啟煌仍然積極搶攻，在球場長度404碼的第12洞，蔡啟煌開球偏右掉進樹林中。第二桿在樹幹擋住進攻視線、看不到果嶺的情況下，他竟神乎其技地用四號鐵桿以拍打的方式「穿針引線」，不但把小白球從兩根樹幹間打出來，還順利攻上果嶺，隨後再補進高難度的10呎下坡推桿，射下不可思議的小鳥，讓全場觀眾嘖嘖稱奇。

超級長春賽第二輪比賽最後形成同組的鍾春興與陳滄德爭霸局面，打完17洞後兩人仍以總桿＋3僵持不下，但第18洞陳滄德因為攻果嶺的鐵桿失手、吞下再見柏忌、反觀鍾春興則順利保住平標準桿，最後便以一桿氣走對手完成連霸。賽後他表示，「感謝富邦持續贊助這場台灣最具規模的長春大賽，讓我們這些老將有活動的舞台。」

至於目前就讀南港高工的業餘小將王宥鈞，今天則以76桿作收，並以總桿222桿的成績贏得業餘組優勝。賽前才剛從國外比賽返台的王宥鈞表示，這場比賽與長春選手一起打球，特別是在果嶺附近的短桿與切球的處理，讓他收穫滿滿。