輪椅網球／2025永達盃高雄戰火延燒 日本好手強勢卡位四強

2025永達盃高雄國際輪椅網球公開賽戰火在高雄橋頭竹林網球中心持續延燒，日本選手再度於賽事中展現強勢競爭力，除了男子單打頭號種子荒井大輔無懸念搭上四強列車外，曾兩度（2017及2023年）奪下過永達盃男單冠軍的鈴木康平，也在八強賽扮演「種子殺手」，逆襲闖進永達盃男單四強領域。女子單打方面，擁有巴黎帕奧金牌資歷的日本籍頭號種子田中愛美，首次在本屆永達盃亮相也以直落二成績勇闖四強，目前鎖定永達盃女單二連霸，讓本屆永達盃再次掀起日本旋風。

目前世界排名第27的鈴木康平，不但是第一屆永達盃男單霸主，2023年再次於港都奪冠，對鈴木康平而言，高雄不但是他每年比賽計畫的重要地點，更是爭搶積分的幸運地。這次永達盃八強戰，鈴木康平強碰大會男單第4種子Andrew Penney，雖然鈴木康平第一盤以2比6落敗，但接下來他止跌反彈，以6比3、6比1逆轉勝，再次收下永達盃四強賽入場券。

鈴木康平表示，兩人在9月初的錫永公開賽（Sion Open）交手時，他便在「3盤大戰」中落敗，這一次狹路再相逢，鈴木康平又在第一盤吞敗，士氣確實受到不少影響，但他一直告訴自己要穩住節奏，並盡量把球打得開一點，增加對手移動難度，再搭配自己比較有侵略性的發球，一步步扭轉開局劣勢，最終「下剋上」奪勝。

鈴木康平說：「成功把Penney逼入第三盤後，我就有把握奪勝！對我而言，永達盃有著無可取代的特別意義，這次再度舊地重遊，目標當然就是要再次全力爭冠！」

去年永達盃男單冠軍Ben Bartram前進四強˙。 圖／南野子國際整合行銷提供

除了日本選手表現出色外，去年永達盃男單冠軍Ben Bartram，也在八強賽以6比2、7比6（2）擊敗日本籍老對手高野頌吾，Bartram不但因此搭上本屆永達盃男單四強列車，更寫下對戰高野頌吾6連勝紀錄。

Bartram賽後表示，自己對戰高野頌吾的把握度算高，加上本身反手拍狀態不錯，此役利用這項優勢取得不少分數，不過，相較於前兩週的凱靖盃臺北國際輪椅網球公開賽與勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽，本週永達盃的氣溫明顯炎熱不少，這對他而言是一項苦戰，但Bartram強調會延續自己的強勢球風，全力爭取永達盃二連霸！

賽會頭號種子田中愛美。 圖／南野子國際整合行銷提供

女子單打部分，首日休兵的賽會頭號種子田中愛美，不但自帶巴黎帕奧金牌光環，還是上屆永達盃女單冠軍，而這次永達盃首度亮相，田中愛美雖以6比2、6比4擊敗年僅19歲的「學妹」岡野莉央，但她賽後認為自己還有調整的空間。

田中愛美說：「每次遇到日本對手，我都會有點想太多，導致自己一度陷入苦戰。如果我能更果決一點，應該能夠更強勢地主導戰局。」

此外，田中愛美認為，過去到臺灣比賽，比較常遇到日本、南韓、泰國等亞洲對手，但近年包含永達盃，吸引越來越多歐美選手參賽，除了對戰強度直接升級，更給了年輕選手許多磨練的機會，而田中愛美自己也在爭取積分的同時累積經驗值，期盼延續在世界舞台的競爭力。

永達保經長年深耕於身障運動並積極推廣公益，2017年首度冠名高雄國際輪椅網球公開賽，締造高雄史上第一次由國際運動總會授權舉辦的身心障礙國際性賽會紀錄。如今，永達盃邁入第9個年頭，除了是高雄歷來舉辦最高層級的輪椅運動賽事，更吸引多名擁有帕奧資歷的國外好手共襄盛舉，開啟臺灣輪椅網球的全球視野。