聽新聞
0:00 / 0:00
亞青運／我代表團7金9銀24銅作收 明凌晨舉行閉幕式
2025亞洲青年運動會在巴林時間30日進行完所有賽事後，今天將舉行閉幕典禮，我國代表團在本屆賽事共計拿下7金、9銀、24銅，總計40面獎牌，在獎牌榜中排名第10名作收，獎牌數與金牌數也都超越上屆賽事。
亞洲青年運動會暌違12年，今年在巴林舉行第三屆賽事，我國共派出151位選手參加16種運動競賽，其中在當地時間29日舉行的柔道賽事中，黃廼軒在男子60公斤級拿下一面金牌，也是本屆我國代表團最後一面金牌。
至於在30日的最後一天賽事中，我國則是再進帳3面銅牌，包括林琬容在桌球女單以及温舒伃、蘇筱婷在羽球女單各進帳1面銅牌，最終代表團累計拿下7金、9銀、24銅成績作收，在獎牌榜排名第10名，至於獎牌榜前3名分別為中國大陸、烏茲別克與哈薩克。
而我國代表團這次40面獎牌中，又以田徑隊拿下3金、5銀、5銅共計13面獎牌最佳，游泳則是有1金、1銀、5銅，跆拳道1金、5銅，至於在電競賽事中，林俊希則是在快打旋風男子1對1拿下一面銀牌。
林俊希目前就讀北科附工電機科三年級，對於成為電子競技國手。他表示，同學和師長，每個人都很支持他，「蠻謝謝他們的！家長對我打電動這件事也認同而且支持，我很謝謝他們！」林俊希也透露，自己在今年5月成為J戰隊（J Team）的職業選手，本身就是J Team的快打旋風部門，「背後的戰隊給我很多出國比賽的機會，所以這次沒有那麼緊張。」
亞青運在今天凌晨結束所有賽事後，台灣時間1日凌晨0點也將舉行閉幕典禮，下一屆賽事則預計在2029年於柬埔寨首都金邊舉行。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言