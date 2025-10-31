亞青運／我代表團7金9銀24銅作收 明凌晨舉行閉幕式

2025亞洲青年運動會在巴林時間30日進行完所有賽事後，今天將舉行閉幕典禮，我國代表團在本屆賽事共計拿下7金、9銀、24銅，總計40面獎牌，在獎牌榜中排名第10名作收，獎牌數與金牌數也都超越上屆賽事。

亞洲青年運動會暌違12年，今年在巴林舉行第三屆賽事，我國共派出151位選手參加16種運動競賽，其中在當地時間29日舉行的柔道賽事中，黃廼軒在男子60公斤級拿下一面金牌，也是本屆我國代表團最後一面金牌。

至於在30日的最後一天賽事中，我國則是再進帳3面銅牌，包括林琬容在桌球女單以及温舒伃、蘇筱婷在羽球女單各進帳1面銅牌，最終代表團累計拿下7金、9銀、24銅成績作收，在獎牌榜排名第10名，至於獎牌榜前3名分別為中國大陸、烏茲別克與哈薩克。

而我國代表團這次40面獎牌中，又以田徑隊拿下3金、5銀、5銅共計13面獎牌最佳，游泳則是有1金、1銀、5銅，跆拳道1金、5銅，至於在電競賽事中，林俊希則是在快打旋風男子1對1拿下一面銀牌。

林俊希目前就讀北科附工電機科三年級，對於成為電子競技國手。他表示，同學和師長，每個人都很支持他，「蠻謝謝他們的！家長對我打電動這件事也認同而且支持，我很謝謝他們！」林俊希也透露，自己在今年5月成為J戰隊（J Team）的職業選手，本身就是J Team的快打旋風部門，「背後的戰隊給我很多出國比賽的機會，所以這次沒有那麼緊張。」

亞青運在今天凌晨結束所有賽事後，台灣時間1日凌晨0點也將舉行閉幕典禮，下一屆賽事則預計在2029年於柬埔寨首都金邊舉行。