快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

聽新聞
0:00 / 0:00

亞青運／我代表團7金9銀24銅作收 明凌晨舉行閉幕式

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林俊希在電競為我國拿下一面銀牌。圖／中華奧會提供
林俊希在電競為我國拿下一面銀牌。圖／中華奧會提供

2025亞洲青年運動會在巴林時間30日進行完所有賽事後，今天將舉行閉幕典禮，我國代表團在本屆賽事共計拿下7金、9銀、24銅，總計40面獎牌，在獎牌榜中排名第10名作收，獎牌數與金牌數也都超越上屆賽事。

亞洲青年運動會暌違12年，今年在巴林舉行第三屆賽事，我國共派出151位選手參加16種運動競賽，其中在當地時間29日舉行的柔道賽事中，黃廼軒在男子60公斤級拿下一面金牌，也是本屆我國代表團最後一面金牌。

至於在30日的最後一天賽事中，我國則是再進帳3面銅牌，包括林琬容在桌球女單以及温舒伃、蘇筱婷在羽球女單各進帳1面銅牌，最終代表團累計拿下7金、9銀、24銅成績作收，在獎牌榜排名第10名，至於獎牌榜前3名分別為中國大陸、烏茲別克與哈薩克。

而我國代表團這次40面獎牌中，又以田徑隊拿下3金、5銀、5銅共計13面獎牌最佳，游泳則是有1金、1銀、5銅，跆拳道1金、5銅，至於在電競賽事中，林俊希則是在快打旋風男子1對1拿下一面銀牌。

林俊希目前就讀北科附工電機科三年級，對於成為電子競技國手。他表示，同學和師長，每個人都很支持他，「蠻謝謝他們的！家長對我打電動這件事也認同而且支持，我很謝謝他們！」林俊希也透露，自己在今年5月成為J戰隊（J Team）的職業選手，本身就是J Team的快打旋風部門，「背後的戰隊給我很多出國比賽的機會，所以這次沒有那麼緊張。」

亞青運在今天凌晨結束所有賽事後，台灣時間1日凌晨0點也將舉行閉幕典禮，下一屆賽事則預計在2029年於柬埔寨首都金邊舉行。

跆拳道 田徑 羽球

延伸閱讀

女單世界排名前二 孫穎莎、王曼昱獲清華大學免試保研

50年英雄時代結束！日本《超級戰隊系列》本季作品後正式停播

網球／葛藍喬安娜清奈網賽逆轉勝 首闖WTA巡迴賽女單8強

亞青運／黃金得分勝出！柔道小將黃廼軒勇奪代表團第7金

相關新聞

亞青運／我代表團7金9銀24銅作收 明凌晨舉行閉幕式

2025亞洲青年運動會在巴林時間30日進行完所有賽事後，今天將舉行閉幕典禮，我國代表團在本屆賽事共計拿下7金、9銀、24...

李遠、李洋「遠洋合作」 攜手推「動滋X文化能量爆發」限量加碼  

繼10月16日運動部部長李洋與文化部部長李遠首次會面後，「遠洋」再度攜手推出首波正式合作「動滋X文化能量爆發」限時加碼，...

足球／42年執教15隊…71歲名帥伊萬退休了 駁「騙子」罵聲

前國足主帥伊萬科維奇30日正式宣布退休，結束其長達42年的執教生涯。接受採訪時，71歲的伊萬直言自己要享受陪伴家人的時光...

全台最硬也最美半程超鐵 2025墾丁國際鐵人三項賽周末登場

「2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting 墾丁國際鐵人三項賽」暨「IRONKIDS Kent...

桌球／WTT蒙佩利爾冠軍賽 林昀儒2比3遭逆轉無緣8強

在法國舉行的WTT蒙佩利爾冠軍賽，台灣男子好手林昀儒今天在16強，以11比2、10比12、11比8、6比11、6比11不...

網球／葛藍喬安娜清奈網賽逆轉勝 首闖WTA巡迴賽女單8強

在印度舉行的WTA清奈女網賽，台英混血女將葛藍喬安娜今天在次輪與日本女將山口芽生激戰，終場以5比7、7比5、7比5上演逆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。