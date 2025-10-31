全台最硬也最美半程超鐵 2025墾丁國際鐵人三項賽周末登場

「2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting 墾丁國際鐵人三項賽」暨「IRONKIDS Kenting 小鐵人賽」，將於11月1日至2日在國境之南盛大舉行。來自49個國家、超過1500名選手齊聚恆春半島，共同挑戰全台最具代表性的國際鐵人賽事。

今年賽事以全新主視覺 「南島日光橘 × 深海礁岩藍」 亮相，呼應墾丁地標大尖山，打造鐵人專屬的南島記憶，首日登場的IRONKIDS小鐵人賽，以墾丁福華飯店為起點，小選手們將依序進行「跑、游、跑」挑戰，展現滿滿活力；而重頭戲 IRONMAN 70.3 Kenting 將於次日登場，包含1.9公里海泳、90公里自行車與21.1公里路跑，全程113公里，被選手譽為「全台最硬也最美」的半程超鐵。

游泳項目於墾丁小灣海域開賽，經典M型賽道考驗選手定位與應變；90公里自行車賽段沿萬里桐、車城濱海公路奔馳海天一線；最終21.1公里路跑總爬升達 342公尺，今年更調整後半段路線，從原本一大圈改為需在台26線上繞行2圈，讓觀眾能更近距離應援，氣氛更沸騰。

最後選手將映著大尖山背景，衝向終點榮耀時刻，若你是第一次參加IRONMAN系列賽或是第一次來到墾丁，任何你的「第一次」都可以搖響終點大鐘，讓全場為你喝采；除了賽場上競爭激烈，場下也有許多專為加油團準備的應援餐車、打卡送飲料、用粉筆塗鴉路跑賽段，期待為肅殺的賽事氛圍增添樂趣。

2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting 墾丁國際鐵人三項賽，將於周末登場。圖／LAVA Sports台灣鐵人三項公司提供

選手陣容同樣亮眼，2022 IRONMAN Penghu 澎湖國際鐵人三項賽總冠軍「最強鐵人老爸」許仁茂、全運會女子三連霸和上屆女子冠軍張綺文、接力組奪冠熱門由甫拿下全運會鐵人三項男子個人賽冠軍的潘子易領軍，攜手李崇翊、陳庭毓兩位鐵人三項好手，以及以拍攝一系列Instagram / Run Your Own Run 短影片大受歡迎的跑者「蕾蕾」邱文蕾，將以鐵人新手身分與新手鐵人媽媽「曉花」王千由共組「雙新接力隊」。此外，由師大特殊教育學系姜義村教授帶領的 《愛運動．動無礙》團隊 也將再度挑戰，以堅毅姿態再戰墾丁，傳遞無限可能的鐵人精神。

本屆賽事提供 50 個「2026 IRONMAN 70.3 World Championship」尼斯世錦賽資格，並採全新分配制度，促進男女選手的公平競爭，助台灣鐵人躍上世界舞台。