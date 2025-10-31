桌球／WTT蒙佩利爾冠軍賽 林昀儒2比3遭逆轉無緣8強
在法國舉行的WTT蒙佩利爾冠軍賽，台灣男子好手林昀儒今天在16強，以11比2、10比12、11比8、6比11、6比11不敵韓國好手張禹珍，無緣搶下8強門票。
現年24歲、世界排名第11的林昀儒，是本次賽會第8種子，賽前與30歲、世界排名第21的張禹珍交手5次，僅以3勝2敗略居上風。
今天雙方再度交手，首局開打林昀儒就連得4分掌握局面，並以7比2取得大幅領先後，輕鬆收下首局。
第2局開賽後，張禹珍刻意加強前3板的搶分機會，輪到他一路領先，儘管林昀儒在尾聲一度追至10比10平手，無奈仍被對手追回一局。
雙方在第3局陷入拉鋸，林昀儒在6比7落後時喊了暫停，隨後回來靠著一波5比1攻勢順利拿下。
關鍵第4局，林昀儒在前段一度以3比1取得些微優勢，沒想到張禹珍連得5分超前，雖然林昀儒仍積極追分，但無奈中、遠台的相持球不斷失誤，只能看著對手追回一局。
決勝第5局，擅長搏殺的張禹珍，屢屢側身正拍強拉，開打就拉出8比2攻勢，為比賽奠定勝基，林昀儒也只得吞下這場被逆轉的敗仗。
世界桌球職業大聯盟（WTT）蒙佩利爾冠軍賽只舉行男單、女單賽事，林昀儒、鄭怡靜雙雙結束賽事後，下週將轉往德國參加法蘭克福冠軍賽。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言