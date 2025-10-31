快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

桌球／WTT蒙佩利爾冠軍賽 林昀儒2比3遭逆轉無緣8強

中央社／ 台北31日電
林昀儒今天在16強，以11比2、10比12、11比8、6比11、6比11不敵韓國好手張禹珍，無緣搶下8強門票。 新華社
林昀儒今天在16強，以11比2、10比12、11比8、6比11、6比11不敵韓國好手張禹珍，無緣搶下8強門票。 新華社

在法國舉行的WTT蒙佩利爾冠軍賽，台灣男子好手林昀儒今天在16強，以11比2、10比12、11比8、6比11、6比11不敵韓國好手張禹珍，無緣搶下8強門票。

現年24歲、世界排名第11的林昀儒，是本次賽會第8種子，賽前與30歲、世界排名第21的張禹珍交手5次，僅以3勝2敗略居上風。

今天雙方再度交手，首局開打林昀儒就連得4分掌握局面，並以7比2取得大幅領先後，輕鬆收下首局。

第2局開賽後，張禹珍刻意加強前3板的搶分機會，輪到他一路領先，儘管林昀儒在尾聲一度追至10比10平手，無奈仍被對手追回一局。

雙方在第3局陷入拉鋸，林昀儒在6比7落後時喊了暫停，隨後回來靠著一波5比1攻勢順利拿下。

關鍵第4局，林昀儒在前段一度以3比1取得些微優勢，沒想到張禹珍連得5分超前，雖然林昀儒仍積極追分，但無奈中、遠台的相持球不斷失誤，只能看著對手追回一局。

決勝第5局，擅長搏殺的張禹珍，屢屢側身正拍強拉，開打就拉出8比2攻勢，為比賽奠定勝基，林昀儒也只得吞下這場被逆轉的敗仗。

世界桌球職業大聯盟（WTT）蒙佩利爾冠軍賽只舉行男單、女單賽事，林昀儒、鄭怡靜雙雙結束賽事後，下週將轉往德國參加法蘭克福冠軍賽。

林昀儒 鄭怡靜 大聯盟

延伸閱讀

桌球／林昀儒逆轉法國新星 WTT蒙佩利爾站闖頭關

桌球／林昀儒拚WTT蒙佩利爾冠軍賽 男單首輪戰法國新星

桌球／林昀儒與鄭怡靜變更成熟 攜手奪暌違3年WTT混雙冠軍

桌球／鄭怡靜錯過局點 林昀儒不敵張本智和無緣決賽

相關新聞

桌球／WTT蒙佩利爾冠軍賽 林昀儒2比3遭逆轉無緣8強

在法國舉行的WTT蒙佩利爾冠軍賽，台灣男子好手林昀儒今天在16強，以11比2、10比12、11比8、6比11、6比11不...

網球／葛藍喬安娜清奈網賽逆轉勝 首闖WTA巡迴賽女單8強

在印度舉行的WTA清奈女網賽，台英混血女將葛藍喬安娜今天在次輪與日本女將山口芽生激戰，終場以5比7、7比5、7比5上演逆...

羽球／BWF海洛公開賽 王齊麟邱相榤突破障礙闖8強

BWF超級500系列的海洛羽球公開賽，台灣男雙組合王齊麟、邱相榤今天以21比16、21比15擊敗英國組合巴特勒、瓊斯，終...

高球／富邦長春賽吹泰國風 蔡啟煌突圍暫列第4

泰國籍的衛冕冠軍托馬倫（Thammanoon Sriroj）今天在2025富邦長春公開賽第二輪展現旺盛的衛冕企圖心與高超...

輪椅網球／2025永達盃高雄國際公開賽揭幕 帕奧好手齊聚橋頭火熱激鬥

2025永達盃高雄國際輪椅網球公開賽從10月30日起，在高雄橋頭竹林網球中心進行為期4天的火熱激鬥，由於這次賽事緊接在凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽及勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽之後，因此吸引不少帕奧好

路跑／台灣國際馬拉松明年台南開跑 已有破三千人報名

2026「台灣國際馬拉松in台南」將於明年1月11日在充滿文化底蘊與故事的台南開跑，已有來自25國家及地區，超過3000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。