桌球／WTT蒙佩利爾冠軍賽 林昀儒2比3遭逆轉無緣8強

在法國舉行的WTT蒙佩利爾冠軍賽，台灣男子好手林昀儒今天在16強，以11比2、10比12、11比8、6比11、6比11不敵韓國好手張禹珍，無緣搶下8強門票。

現年24歲、世界排名第11的林昀儒，是本次賽會第8種子，賽前與30歲、世界排名第21的張禹珍交手5次，僅以3勝2敗略居上風。

今天雙方再度交手，首局開打林昀儒就連得4分掌握局面，並以7比2取得大幅領先後，輕鬆收下首局。

第2局開賽後，張禹珍刻意加強前3板的搶分機會，輪到他一路領先，儘管林昀儒在尾聲一度追至10比10平手，無奈仍被對手追回一局。

雙方在第3局陷入拉鋸，林昀儒在6比7落後時喊了暫停，隨後回來靠著一波5比1攻勢順利拿下。

關鍵第4局，林昀儒在前段一度以3比1取得些微優勢，沒想到張禹珍連得5分超前，雖然林昀儒仍積極追分，但無奈中、遠台的相持球不斷失誤，只能看著對手追回一局。

決勝第5局，擅長搏殺的張禹珍，屢屢側身正拍強拉，開打就拉出8比2攻勢，為比賽奠定勝基，林昀儒也只得吞下這場被逆轉的敗仗。

世界桌球職業大聯盟（WTT）蒙佩利爾冠軍賽只舉行男單、女單賽事，林昀儒、鄭怡靜雙雙結束賽事後，下週將轉往德國參加法蘭克福冠軍賽。