網球／葛藍喬安娜清奈網賽逆轉勝 首闖WTA巡迴賽女單8強

中央社／ 台北30日電
葛藍喬安娜。圖／Philippe Montigny提供
在印度舉行的WTA清奈女網賽，台英混血女將葛藍喬安娜今天在次輪與日本女將山口芽生激戰，終場以5比7、7比5、7比5上演逆轉秀，生涯首闖WTA巡迴賽女單8強。

清奈女網賽屬於世界女子職業網球協會（WTA）250等級賽事，現年24歲、世界排名132名的「台灣一姐」葛藍喬安娜，今天與世界排名279名的日本女將山口芽生苦戰超過3小時，所幸最終上演逆轉勝，且都能克服率先遭到破發的劣勢，順利拿下女單8強門票。

此役首盤開打後，雙方前8局打完形成4比4平手拉鋸戰，在接連突破對方發球局後，葛藍喬安娜第11局不慎失守，導致以5比7讓出，不過葛藍喬安娜立刻在次盤找回氣勢，就算開局就被破發，依舊能找到破解之道，並如願以7比5扳平戰局。

進入決勝第3盤，葛藍喬安娜在二度遭到突破情況下，一度陷入3比5落後，眼看可能將無緣晉級，葛藍喬安娜在第9局成功保發帶動下，一舉連拿4局，包含兩度完成強勢破發，終場再以7比5取得勝利。

結束這場超過3小時大戰後，葛藍喬安娜締造生涯首度打進WTA巡迴賽女單8強紀錄，下一戰將面對世界排名250名的35歲澳洲老將羅狄歐諾娃（Arina Rodionova），尋求擠身4強之列。

