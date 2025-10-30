BWF海洛公開賽 王齊麟邱相榤突破障礙闖8強

快訊

中央社／ 台北30日電

BWF超級500系列的海洛羽球公開賽，台灣男雙組合王齊麟邱相榤今天以21比16、21比15擊敗英國組合巴特勒、瓊斯，終於突破16強障礙，如願晉級男雙8強。

世界排名21名的「麟榤配」王齊麟、邱相榤，在5月台北公開賽攜手摘下冠軍後，就開始陷入「16強障礙」，在多站世界羽球總會（BWF）超級系列賽遲遲無緣打進8強，如今於德國舉行的海洛公開賽，王齊麟、邱相榤以直落二獲勝，終於突破障礙取得8強門票。

在前役扳倒第7種子的英國組合後，王齊麟、邱相榤今天與世界排名83名的英國組合巴特勒（OliverButler）、瓊斯（Samuel Jones）正面交鋒，就算是生涯首度碰頭，「麟榤配」在首局迅速掌握先機，即便技術暫停後兩度被追到僅剩1分差，但王齊麟、邱相榤仍在後段連得4分，以21比16先馳得點。

帶著聽牌優勢的王齊麟、邱相榤，次局趁勝追擊，並在技術暫停後逐步擴大領先，終場順利以21比15拿到男雙8強門票，下一戰有機會將對戰第4種子的丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）、拉斯穆森（AndersSkaarup Rasmussen），爭取躋身4強之列。

另外，名列第8種子、世界排名13名的李哲輝、楊博軒，今天在首局一開始就陷入0比10落後，並以15比21率先讓出，在沒有退路的情況下，台灣男雙接連以21比16、21比18逆轉印尼組合萊恩（MuhammadRian Ardianto）、拉瑪特（Rahmat Hidayat），同樣晉級男雙8強。

王齊麟 邱相榤 羽球

