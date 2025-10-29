亞青運／黃金得分勝出！柔道小將黃廼軒勇奪代表團第7金
中華柔道隊今天在巴林亞青運傳回佳音，先是包睿妘奪下女子40公斤級銅牌，為柔道隊獎牌開張，沈少云也在女子44公斤級摘銅，黃廼軒更在「黃金得分制」中勇奪男子60公斤金牌，為中華代表團進帳第7面金牌。
黃廼軒16強賽擊敗伊朗對手、8強以「一本」撂倒葉門對手，4強和印度巴爾哈拉（Nitin Balhara）激戰到「黃金得分」，黃廼軒雖遭判指導，但頂住壓力，並在5分24秒時完成關鍵得分，搶進金牌戰。
最終戰碰上烏茲別克的阿赫羅羅夫（Davlat Akhrorov），黃廼軒再度將戰局拚到「黃金得分」，最終在超過2分鐘的激戰以「半勝」拿下勝利，帶回柔道隊本屆亞青運第一面金牌，也是代表團的第7面金牌。
亞洲青年運動會每四年舉辦一屆，參賽者為14至17歲青少年，首屆賽事於2009年在新加坡舉行，第二屆於2013年在南京舉辦，第三屆因故延到2021年在汕頭舉行，但又受到疫情影響取消，今年終於在巴林登場；中華代表團派出151位選手參加16種運動競賽種類，賽會22日開幕，中華隊目前7金排在獎牌榜第9位，今天在游泳、舉重等都有機會再登頒獎台。
