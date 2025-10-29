快訊

慶州或釜山 川習會地點鬧雙胞？陸駐美大使館推文有玄機

談台灣問題？川習會30日上午10時登場 兩大元首核心議題曝光

花式滑冰／陸選手展示東風飛彈玩偶 遭國際滑冰聯盟調查

中央社／ 台北29日電
中國選手任俊霏與邢珈寧。新華社
中國選手任俊霏與邢珈寧。新華社

兩名中國選手25日在重慶舉行的比賽公開展示東風61型飛彈玩偶後，國際滑冰總會（ISU）表示遺憾，並就這個不當行為展開調查。

中共在九三閱兵首度公開展示東風61（DF-61）新型陸基洲際彈道飛彈，宣稱這是「維護國家主權、捍衛民族尊嚴的戰略王牌」，號稱射程覆蓋全球任何目標。

國際滑冰總會花式滑冰大獎賽中國盃賽事，24日至26日在重慶市舉行。

據陸媒澎湃新聞，中國選手任俊霏與邢珈寧25日在該賽事自由舞表演結束後，於等分區拿起觀眾投擲的一個標有DF-61字樣的毛絨玩偶。從比賽畫面看，邢珈寧與教練鄭汛曾短暫擺弄並模擬飛行動作，隨後由任俊霏抱在懷中等待分數。

畫面曝光後，部分外國網友在社群平台表達不滿，還出現「要求選手退出奧運」的呼聲，並向國際滑冰總會投訴。而中國網友們則認為反應過度，表示玩偶僅是觀眾贈送的紀念品，選手的擺弄並無惡意，不應被無限上綱。

據美國有線電視網（CNN），國際滑冰總會在發給CNN體育頻道的聲明中表示，國際滑冰總會注意到，在10月25日舉行的花式滑冰大獎賽中國盃比賽結束後，有觀眾向冰面上投擲了一個不當（inappropriate）的毛絨玩具。隨後，這隻毛絨玩具被剛剛表演完的滑冰運動員們拿在手裡。國際滑冰總會對此表示遺憾，並將展開進一步調查。

截至目前，中國花樣滑冰協會未就此爭議事件作出回應，涉事選手與教練保持緘默。

花式滑冰

延伸閱讀

台南永康砲校明搬遷走入歷史 勝利女神飛彈留營區

北韓飛彈回應川普想見金正恩！1周2試射「鎖定APEC慶州」 考驗美耐心

北韓試射巡弋飛彈 時機選在川普訪韓前一天

川普現身橫須賀基地！讚高市早苗「真正贏家」批准交付F-35用飛彈

相關新聞

花式滑冰／陸選手展示東風飛彈玩偶 遭國際滑冰聯盟調查

兩名中國選手25日在重慶舉行的比賽公開展示東風61型飛彈玩偶後，國際滑冰總會（ISU）表示遺憾，並就這個不當行為展開調查

高球／富邦長春公開賽點燃戰火 地主周宏男暫列第4

總獎金加碼至新台幣680萬元的富邦長春公開賽今天正式點燃戰火，去年與前年本場比賽分列第二的泰國名將馬山（Prayad M...

電競／飛牡蠣止步八強粉絲落淚 戰世界強權很「殼以」

中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster）今日在2025英雄聯盟世界大賽八強賽中，未能突破韓國隊伍KT（...

企排／台北conti更名台北國北獅 陳慶和：期許打出獅子般氣勢

Conti自2013年起透過運動贊助，長期深耕台灣排球運動、參加企業排球聯賽(TVL)，更在2023年獲得台北市政府冠名...

黑嘉嘉圍棋進軍日本市場 東京成立兒童實體棋院

黑嘉嘉圍棋（HJJ GO）今天宣告正式進軍日本市場，與日本棋院攜手合作，將於東京成立首間兒童實體棋院，把台灣系統化的兒童...

足球／中國足球聯賽賽季尾聲 台灣國腳表現統整

本季中國足球聯賽來到尾聲，台灣國腳表現統整！本季中超聯賽僅3名台將，中甲聯賽（次級）共有5名台灣國腳，整體表現最佳的是前鋒安以恩，他與效力的遼寧鐵人佔據榜首、確定下賽季爭戰中超，後衛王建明效力的廣州豹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。