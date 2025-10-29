高球／富邦長春公開賽點燃戰火 地主周宏男暫列第4

總獎金加碼至新台幣680萬元的富邦長春公開賽今天正式點燃戰火，去年與前年本場比賽分列第二的泰國名將馬山（Prayad Marksaeng）、新加坡好手馬瑪（Mardan Mamat）及中國高手張連偉都繳出低於70（-2）桿，暫時並列第一。尋求衛冕的泰國好手托馬倫（Thammanoon Sriroj）儘管首輪開球與推桿狀況不甚理想，但仍然擊出71（-1）桿成績，與台灣表現最佳的周宏男並列第四。

這場台灣最具規模的職業長春高球賽今天開打後總算揮別前兩天的陰雨天氣，與賽選手也趁機搶攻。2023富邦長春公開賽最後一輪延長賽敗下陣來的馬瑪，今日表現相當穩健，打完前17洞進帳三隻小鳥、沒有掉任何桿數，一度以攻上領先榜榜首；美中不足的是第18洞他開球偏左來到樹下，由於球位不佳，第三桿才上果嶺，兩推後吞下全天唯一的柏忌，總桿來到並列第一的70桿。

馬瑪表示，他幾乎每年都來台灣參加富邦長春公開賽，對老淡水球場相當熟悉，今年由於賽前連日大雨，球場在果嶺上鋪沙進行養護，因此推桿感覺有點不同，但這對每位選手都是一樣公平的。

身為中國第一批職業高球選手的張連偉，首輪則靠四鳥、兩柏忌揮出70桿。張連偉表示，老淡水球場由於之前雨勢不斷，果嶺旁的草既長且亂，因此切球的難度變高。張連偉透露他1994年業餘選手時期就曾來台灣參賽，「台灣選手普遍水平很高，是我們學習的榜樣。」他也相當欣賞台灣的高球氣氛與環境，「像這場比賽就一直注重傳承，富邦能夠連續辦23年，真的非常不容易！」

台灣選手方面，本季TSPGA台巡賽最近四場比賽都打進前五名的周宏男，今天雖然標準桿上果嶺的成功比例不算理想，但因為切球狀況很好，因此也繳出71桿佳績，他說：「明後天如果天氣不錯，希望五桿長洞能多抓幾隻小鳥。」

陳銘琦、張澤鵬與葉偉志則以73桿並列第十，兩屆冠軍盧建順則以74桿，與2022年冠軍蔡啟煌及前年冠軍選手泰國的瓦拉川（Thaworn Wiratchant）等人並列第16。

2025富邦長春公開賽一般長春組明天完成前兩輪、36洞比賽後，大會預計取成績最佳的前60名（含平手）選手晉級31日的決賽。65歲以上的超級長春組則預訂明天起正式登場，舉行兩天、36洞的比桿賽，中間不會進行淘汰，鍾春興將尋求衛冕。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水球場，或透過線上直播掌握即時賽況，為喜愛的選手加油打氣。