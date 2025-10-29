企排／台北conti更名台北國北獅 陳慶和：期許打出獅子般氣勢

Conti自2013年起透過運動贊助，長期深耕台灣排球運動、參加企業排球聯賽(TVL)，更在2023年獲得台北市政府冠名贊助合作，以「台北conti」出賽企業十九、二十年甲級男子排球聯賽。隨著球隊營運模式的調整，球隊陣容維持國立台北教育大學甲組排球隊，領隊由陳慶和校長擔任，並自企業排球聯賽第二十一年賽季起正式更名為「台北國北獅」。

「國北獅」名稱取自國立台北教育大學舊名「國立台北師範學院」之簡稱「國北師」，新名稱象徵著榮譽、傳承與教育精神，同時延續隊伍長年以來的信念——培養更多一級好手、提升大專球員的實力，推動排球運動教育發展。國北教大校長陳慶和表示，「企排對於學生來說，是很重要的舞台，希望球員能帶著校史130年的榮譽感和獅子的勇氣，在球落地前，盡情地揮灑。獅子象徵勇氣、力量、團隊精神，期許學員有獅子般的氣勢，成為兼具教育與競技實力的代表隊。在企排爭取好成績外，具備好品格跟專業。」

主攻手張皓博談到對企業排球聯賽邁入第21年的期許時表示，「希望每次上場都能全力以赴，把握每一顆球，做好萬全準備，不要拖累隊友。雖然很想上場，但也知道自己還有需要加強的地方，希望能把能力提升到更好，再替球隊上陣。」企聯隊長李元擁有豐富的國際賽經驗，他強調國外的球員身材普遍高大，透過比賽增加了不少見識，回歸到企業聯賽後，在場上更能沉住氣，在場上狀況不好時，能夠即時調整，也期許球隊戰績能比往年更上一層樓。

台北國北獅致力於打造兼具教育精神與競技實力的球隊典範，推動學生選手的成長、校園運動風氣的深化，讓更多球迷對企業排球聯賽及對台北國北獅隊更多的熱愛與關注，藉此提升台灣整體排球風氣及環境。新賽季台北國北獅將於11月2日在台南成功大學迎來首次出戰，對決去年例行賽戰績排名第二的屏東台電，展開全新出發的第一場戰役。