黑嘉嘉圍棋進軍日本市場 東京成立兒童實體棋院

黑嘉嘉圍棋（HJJ GO）今天宣告正式進軍日本市場，與日本棋院攜手合作，將於東京成立首間兒童實體棋院，把台灣系統化的兒童圍棋教學模式引入日本教育生態。

圍棋產業高齡化問題一直是日本棋界迫切希望解決的挑戰，而「兒童圍棋的教育推廣與普及化」正好是HJJ GO最擅長的方向，因此雙方一拍即合。

這次的跨國合作將以兒童系統化課程為核心，從入門到進階皆可串連線上平台與課堂實體互動，協助日本家長以「可量化的學習路徑」觀察孩子在專注力、邏輯力與抗壓能力上的成長。

日本棋院理事長武宮陽光在記者會上提到，希望藉由與HJJ GO的合作，共同打造出新世代的兒童棋院，讓更多日本孩子能以更有趣、更有效的方式認識圍棋。

HJJ GO品牌創辦人黑嘉嘉表示，期待將台灣累積的兒童圍棋教學經驗，與日本棋院的專業資源結合，一起為日本孩子打造有系統、可持續的圍棋學習環境，降低孩子們第一次接觸圍棋的門檻。

這次合作的核心目標，期望透過在地師資培訓與系統化課程導入，擴大日本兒童圍棋人口，並逐步與學校社團、區域棋賽及親子社群連動，建立循環式學習場域，為日本圍棋界注入更多活力與動能。同時也是台灣圍棋教育品牌成功輸出海外，為台日圍棋文化交流開啟嶄新一頁。