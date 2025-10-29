足球／中國足球聯賽賽季尾聲 台灣國腳表現統整

本季中國足球聯賽來到尾聲，台灣國腳表現統整！本季中超聯賽僅3名台將，中甲聯賽（次級）共有5名台灣國腳，整體表現最佳的是前鋒安以恩，他與效力的遼寧鐵人佔據榜首、確定下賽季爭戰中超，後衛王建明效力的廣州豹也還有機會升超，中場吳彥澍是大連鯤城絕對核心、可惜球隊戰績中游，邊鋒陳浩瑋效力的青島紅獅已確定降級。

安以恩衝超

中國足球聯賽本季賽事將來到尾聲，中超聯賽僅有3名台將，最強悍的周定洋（成都蓉城）已經許久未身披國家隊戰袍，而台灣老隊長陳柏良在青島西海岸淪為輪替，「甜甜圈弟」沈子貴則轉戰位居下游的武漢三鎮，逐漸適應球隊體系、獲得上場機會，只要不傷病，未來將是國家隊重要的攻擊線戰力。

接下來是次級聯賽的中甲賽場，整體表現最讓人振奮的便是國家隊攻堅主力「台灣獵豹」安以恩，他本季出賽28場聯賽，繳出9球、9助攻，場均成功過人破4次的好表現，幫助中甲榜首遼寧提前鎖定升超名額，被球迷盛讚是「具備洋將實力」的好手。

王建明有望升超

國家隊主戰邊後衛「歐爸」王建明雖然去年賽季後離開中超，但下賽季仍有機會與廣東廣州豹一起重返中超賽場，本季他也以主力身份出戰26場聯賽，在次級別聯賽大秀招牌好戲，場均2.19次傳中、高達66%的長傳成功率都展現他的精準傳導特色，廣州豹目前位居第3名，只要第2名的重慶銅梁龍最後2場有丟分，廣州豹與王建明仍保有升超的希望。

「高校怪物」吳彥澍本季確立自己在大連鯤城絕對核心的地位，他本季攻守兩端：包含場均攔截、長傳成功率都有顯著進步，雖然球隊戰績位居中游，但這是吳彥澍持續精進中場技能的大好機會，未來在國家隊與台韓混血的姜泰源搭檔很值得期待。

陳浩瑋母隊降級

情勢最不佳的當數國家隊老將陳浩瑋，他效力的青島紅獅位居聯盟墊底、提前確定降級，不過陳浩瑋仍展現球隊超級大腿的實力，場均超過3次過人、成功率近9成，代表他應該不乏下家；而年輕攻擊手游耀興則遇到撞牆期，本季是他第一個完整的中甲賽季，雖然獲得大量的機會，但在15場先發僅繳出2球1助攻，場均過人數與爭頂成功率都不高。

中國足球聯賽的內援政策讓中超、中甲球隊，都能有一名台港澳選手助拳（不佔洋將身份），雖然香港好手會競爭掉更多名額，但也是台灣好手把握機會站穩職業聯賽、提升國家隊實力的機會。

