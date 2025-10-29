桌球／林昀儒逆轉法國新星 WTT蒙佩利爾站闖頭關

快訊

中央社／ 台北29日電
台灣「桌球一哥」林昀儒今天在WTT蒙佩利爾冠軍賽以3比2逆轉地主新星寇頓，有驚無險晉級次輪。 新華社
在法國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）蒙佩利爾冠軍賽，台灣「桌球一哥」林昀儒今天在男單首輪展現強心臟，以3比2逆轉地主新星寇頓，有驚無險晉級次輪。

總獎金達50萬美元（約新台幣1540萬元）的WTT蒙佩利爾冠軍賽，只有舉辦單打賽事，現年24歲、世界排名11名的「沉默殺手」林昀儒，這次名列男單第8種子，首輪與年僅17歲的地主新星寇頓（FlavienCoton）正面交鋒，雙方甫於上週的倫敦球星挑戰賽碰頭，當時林昀儒直落三輕鬆取勝。

然而，這場相隔不到1週再次對戰的戲碼，林昀儒卻陷入苦戰，在首局以11比4先馳得點後，未能延續氣勢，尤其第3局葬送一度手握4分的領先優勢，導致接連以8比11、9比11遭到對手率先聽牌。

進入關鍵第4局，就算林昀儒一開始就處於1比4落後局面，但經過暫停調整後，逐漸找回場上節奏，甚至祭出招牌擰球，避免被對手逼出賽末點，最後連得4分以11比9扳平戰局。

度過亂流的林昀儒在決勝第5局火力全開，開局就連得8分、取得9比1遙遙領先，打得對手毫無招架之力，早早奠定勝基，終場林昀儒順利以11比4有驚無險通過首輪考驗，接下來將與韓國名將張禹珍拚8強門票。

另外，世界排名第17的「台灣一姐」鄭怡靜，在帶傷上陣情況下，表現不如預期，首輪面對從未輸過的奧地利女將波坎諾娃（Sofia Polcanova），沒想到以3個9比11落敗，無緣晉級次輪。

林昀儒 挑戰賽 鄭怡靜

