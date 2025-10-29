電競／英雄聯盟世界賽 中信飛牡蠣「八強不滿足」拚斬KT晉四強

中信飛牡蠣電競戰隊（ＣＦＯ）在「英雄聯盟」世界大賽十六強瑞士制賽事中，分別擊敗歐洲ＦＮＣ、韓國Ｔ１、北美ＦＬＹ戰隊，隊史首度晉級世界賽八強。台灣隊伍暌違十年再度躋身世界八強之列，今天將對戰韓國KT Rolster，爭搶四強門票。

ＣＦＯ將在上海梅賽德斯賓士文化中心迎戰韓國賽區第三種子KT Rolster，十六強瑞士制賽事連勝三場晉級八強，實力不容小覷，ＣＦＯ將以初生之犢不畏虎的勇氣出戰強敵，ＣＦＯ選手Doggo說，「不能只滿足於此，會繼續努力，期望能突破以前的成績。」

ＣＦＯ戰隊日前抵達上海後，先後安排與中國賽區混合隊伍及其他八強隊伍練習，積極調整狀態。ＣＦＯ戰隊經理Kenny提到，八強是五戰三勝制，選角策略需要投入更多心力，模擬各種戰況，「目前團隊氛圍很好，選手會彼此提醒，避免任何疏失影響比賽結果。」

ＣＦＯ總教練Chawy表示，「隊員們憑實力站上八強舞台，是對每一分努力最好的回報，我們會全力以赴，朝更高的目標邁進。」他更感性對台灣玩家喊話，「八強了！久等了，這是給你們的！」

回顧十六強瑞士制賽事，ＣＦＯ首戰對上歐洲傳統勁旅ＦＮＣ，第二戰面對五度拿下世界冠軍的Ｔ１，ＣＦＯ率先換線取得主動，下路選手Doggo接連單殺對方選手，團隊穩定發揮取得兩勝。第三戰與第四戰，ＣＦＯ惜敗中國賽區第二種子ＡＬ與韓國第二種子ＨＬＥ，關鍵第五戰展現絕佳默契，順利解決北美賽區第一種子ＦＬＹ，晉級世界八強。