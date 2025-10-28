電競／我國暌違10年晉級「英雄聯盟」世界賽八強 明戰韓國KT拚四強

中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，簡稱 CFO）於「英雄聯盟」世界大賽16強瑞士制賽事中，分別擊敗歐洲FNC、韓國T1、北美FLY戰隊，隊史首度晉級世界賽八強，更是繼2015年ahq e-Sports Club與Flash Wolves後，台灣隊伍暌違十年再度躋身世界八強之列，明天將對戰韓國KT Rolster，爭搶四強門票。

CFO明天將於上海梅賽德斯賓士文化中心迎戰來自韓國賽區的第三種子KT Rolster爭奪四強門票。 KT Rolster在16強瑞士制賽程中連勝三場晉級八強，實力不容小覷，CFO將以初生之犢不畏虎的勇氣出戰強敵，CFO選手Doggo說，「不能只滿足於此，會繼續努力，期望能突破以前的成績。」

CFO戰隊日前抵達上海後，先後安排與中國賽區（LPL）混合隊伍及其他八強隊伍練習，積極調整狀態。CFO戰隊經理Kenny提到，八強是BO5（五戰三勝制），在選角策略上需要投入更多心力，模擬各種戰況，「目前團隊氛圍很好，選手會彼此提醒，避免任何疏失影響比賽結果。」

CFO主教練Chawy表示：「隊員們憑實力站上八強舞臺，是對每一分努力最好的回報，我們會全力以赴，朝更高的目標邁進。」他更感性對台灣玩家喊話，「八強了！久等了，這是給你們的！」

回顧16強瑞士制賽事，CFO首戰對上來自歐洲傳統勁旅FNC（Fnatic），第二戰面對來自韓國、曾五度拿下世界冠軍的T1，CFO率先換線取得主動，下路選手Doggo接連單殺對方選手，團隊穩定發揮取得兩勝。第三戰與第四戰，CFO 惜敗中國賽區第二種子AL（Anyone's Legend）與韓國第二種子 HLE（Hanwha Life Esports）；在關鍵第五戰，CFO展現絕佳默契，順利解決北美賽區第一種子FLY（Fly Quest），晉級世界八強。

中國信託2016年起投入支持電競產業，贊助多場電競展覽與大型賽事，於2022年成立「中信飛牡蠣」戰隊。為慶祝締造隊史新紀錄，中信飛牡蠣官方商城即日起至本週五止，推出全館精選戰隊周邊商品八折限時優惠活動，邀請粉絲一同為CFO集氣。