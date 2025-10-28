快訊

電競／台灣晉級《英雄聯盟》世界賽八強 中信飛牡蠣明戰韓國KT拚四強

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
CFO於《英雄聯盟》世界大賽（Worlds 2025）16強瑞士制賽事中披荊斬棘，隊史首度晉級世界賽八強，讓臺灣隊伍睽違十年再度躋身世界八強之列。中信育樂／提供
好想贏韓國！中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，簡稱 CFO）於《英雄聯盟》世界大賽（Worlds 2025）16強瑞士制賽事中，分別擊敗歐洲FNC、韓國T1、北美FLY戰隊，隊史首度晉級世界賽八強，更是繼2015年ahq e-Sports Club與Flash Wolves後，臺灣隊伍睽違十年再度躋身世界八強之列，CFO 29日將對戰韓國KT Rolster，爭搶四強門票。

CFO 29日將於中國上海梅賽德斯賓士文化中心迎戰來自韓國賽區的第三種子KT Rolster爭奪四強門票。 KT Rolster在16強瑞士制賽程中連勝三場晉級八強，實力不容小覷，CFO將以初生之犢不畏虎的勇氣出戰強敵，CFO選手Doggo說，「不能只滿足於此，會繼續努力，期望能突破以前的成績。」

CFO戰隊日前抵達上海後，先後安排與中國大陸賽區（LPL）混合隊伍及其他八強隊伍練習，積極調整狀態。CFO戰隊經理Kenny提到，八強是BO5（五戰三勝制），在選角策略上需要投入更多心力，模擬各種戰況，「目前團隊氛圍很好，選手會彼此提醒，避免任何疏失影響比賽結果。」

CFO主教練Chawy表示：「隊員們憑實力站上八強舞臺，是對每一分努力最好的回報，我們會全力以赴，朝更高的目標邁進。」他更感性對臺灣玩家喊話，「八強了！久等了，這是給你們的！」

回顧16強瑞士制賽事，CFO首戰對上來自歐洲傳統勁旅FNC（Fnatic），第二戰面對來自韓國、曾五度拿下世界冠軍的T1，CFO率先換線取得主動，下路選手Doggo接連單殺對方選手，團隊穩定發揮取得兩勝。第三戰與第四戰，CFO惜敗中國賽區第二種子AL（Anyone's Legend）與韓國第二種子 HLE（Hanwha Life Esports）；在關鍵第五戰，CFO展現絕佳默契，順利解決北美賽區第一種子FLY（Fly Quest），晉級世界八強。

中國信託2016年起投入支持電競產業，贊助多場電競展覽與大型賽事，於2022年成立「中信飛牡蠣」戰隊。為慶祝締造隊史新紀錄，中信飛牡蠣官方商城即日起至本週五止，推出全館精選戰隊周邊商品八折限時優惠活動，邀請粉絲一同為CFO集氣。

YouTube 賽事直播：https://www.youtube.com/@lolesportstw/streams

中國信託 電競

