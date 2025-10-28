拳協榮譽理事長李武男出新書 奧運國手站台助威

中華民國拳擊協會榮譽理事長李武男，今天在台中舉行新書發表會，書中回顧自己的拳擊生涯；奧運國手黃筱雯、吳詩儀、陳念琴、甘家葳等人，都到場站台。

李武男在這本新書中提到，自己早年曾因選拔不公，失去代表台灣出國參賽的機會，這也成為他心中揮之不去的遺憾；不過，也因為如此，他立志推動拳擊運動發展。

書中也提到，過去數十年來，李武男不斷推動制度改革，完善訓練環境，提升台灣拳擊在國際間的能見度；他在書中多次提及「拳擊不只是一種競技、而是一種精神」，希望所有選手都能謹記在心。

到場站台的世錦賽金牌黃筱雯，在接受媒體訪問時表示，感謝李武男過去對於台灣拳擊運動的幫忙，尤其女子拳擊也在他的努力下發光發熱，「才會有現在的我們。」

甘家葳則提到，台灣拳擊在過去幾年有蓬勃的發展，不但女子拳擊拿奧運金牌，男子拳擊整體實力也逐步上升，「現在練拳的人越來越多，坊間的俱樂部也很多，都可以看到拳擊受歡迎的程度。」