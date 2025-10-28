足球／再戰2026世界盃？38歲球王梅西：我非常希望能參加

快訊

中央社／ 綜合外電報導
梅西渴望再次出征世界盃。 新華社
球王梅西Lionel Messi）表示，他希望代表阿根廷參加明年的世界盃，但也強調會聽從身體狀況，再決定是否能讓這個夢想成真。

這位現年38歲、效力於美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami）的前鋒，曾帶領阿根廷贏得2022年世界盃冠軍，如今他渴望能在明年於北美舉行的比賽中，為「藍白軍團」衛冕冠軍。

這位8度金球獎（Ballon d'Or）球星在今天播出的美國國家廣播公司（NBC）新聞專訪中表示，他會在明年觀察自己身體的狀況，再決定是否能出戰由美國、墨西哥與加拿大共同主辦的世界盃。

梅西說：「參加世界盃是非常特別的事，而我非常希望參加。」

阿根廷奪得上屆世界盃冠軍。 路透社
他將於明年6月滿39歲。

「我希望能在那裡，保持良好狀態，並成為幫助國家隊的重要一員，如果我能參加的話。」

「我會在明年與邁阿密國際展開季前訓練時，日復一日地評估狀況，看自己是否真的能達到百分之百、是否能對球隊與國家隊有所貢獻，然後再做出決定。」

