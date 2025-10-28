籃球／第4屆台灣籃球名人堂8人入選 慶典11/1登場

快訊

中央社／ 台北28日電
已故裕隆教頭錢一飛高票入選名人堂。
台灣籃球名人堂協會「第4屆名人入堂慶典」，將於11月1日下午登場，本屆共8人獲選，其中包括球員洪濬哲、錢一飛、徐台榮、賴秀麗等人。

台灣籃球名人堂協會理事長王信良透過新聞稿表示，8位入堂者在球場都有非常出眾表現，經過提名委員會提名、再經評選委員會41位委員投票後，才得以高票入堂、實至名歸。

本屆入堂人選有男子球員洪濬哲、錢一飛，女子球員徐台榮、賴秀麗，教練類古吉雄、洪玲瑤、裁判類惠懷慶、林承謀，共計8位。

其中，洪濬哲、徐台榮、賴秀麗、古吉雄及洪玲瑤都將親自出席；錢一飛、惠懷慶、林承謀雖已往生，家屬將代表出席。

洪濬哲是第7屆亞洲盃的大會明星球員；錢一飛是中華隊三劍客之一，也曾是職籃及中華隊的總教練；徐台榮是第5屆女子亞錦賽的大會明星球員；賴秀麗是台灣首位旅外名將，遠赴東瀛為國爭光。

古吉雄是釜山東亞運的金牌教練，是台灣在國際大賽中的第1面金牌；洪玲瑤是北京亞運女籃的銅牌總教練，在杜哈亞運更進而獲得銀牌；惠懷慶、林承謀則是權威的國際裁判，曾在國際大賽及國內爭霸戰中執法，深具權威性。

「第4屆名人入堂慶典」將透過運動部動滋SPORT及台灣籃球名人堂協會FB粉專直播，同時會場有籃球文物展覽，供與會者重溫台灣籃球史。

籃球 名人堂 亞運

