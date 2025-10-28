美津濃主動聯繫、運動部協助媒合 捐贈光復三校135萬裝備

因馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮縣光復鄉光復國小、光復國中及光復商工除校園設施損毀外，校內運動相關裝備也有受損情形。對此，台灣美津濃股份有限公司主動聯繫運動部表達協助意願，經運動部洽詢各校需求後，美津濃公司捐贈135萬元的服裝及裝備，盼協助學校運動隊伍盡快恢復訓練。

為使花蓮光復國小、光復國中及光復商工獲得符合需求的訓練裝備，且考量減少往返聯繫的行政程序，讓校方能專注於恢復全校學生上課、整理校園環境及維持校內代表隊訓練，美津濃公司在10月4日主動聯繫運動部，表達捐贈三校運動代表隊服裝及裝備的意願。

運動部接獲美津濃公司聯繫後，隨即詢問三校校長，三校分別提出包括訓練服裝、比賽服裝、運動鞋、背包及帽子等需求，經美津濃公司盤整三校需求後，共捐贈價值135萬元的服裝及裝備，並於10月27日送抵花蓮縣光復鄉三所學校。美津濃公司表示，希望能協助學校各代表隊無後顧之憂的進行訓練，讓熱愛運動的孩子重新站上場上，也備戰後續規劃參加的賽事，爭取佳績。