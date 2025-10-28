快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

美津濃主動聯繫、運動部協助媒合 捐贈光復三校135萬裝備

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
花蓮縣光復國小棒球隊選手獲得背包等物資。圖／運動部提供
花蓮縣光復國小棒球隊選手獲得背包等物資。圖／運動部提供

因馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮縣光復鄉光復國小、光復國中及光復商工除校園設施損毀外，校內運動相關裝備也有受損情形。對此，台灣美津濃股份有限公司主動聯繫運動部表達協助意願，經運動部洽詢各校需求後，美津濃公司捐贈135萬元的服裝及裝備，盼協助學校運動隊伍盡快恢復訓練。

為使花蓮光復國小、光復國中及光復商工獲得符合需求的訓練裝備，且考量減少往返聯繫的行政程序，讓校方能專注於恢復全校學生上課、整理校園環境及維持校內代表隊訓練，美津濃公司在10月4日主動聯繫運動部，表達捐贈三校運動代表隊服裝及裝備的意願。

運動部接獲美津濃公司聯繫後，隨即詢問三校校長，三校分別提出包括訓練服裝、比賽服裝、運動鞋、背包及帽子等需求，經美津濃公司盤整三校需求後，共捐贈價值135萬元的服裝及裝備，並於10月27日送抵花蓮縣光復鄉三所學校。美津濃公司表示，希望能協助學校各代表隊無後顧之憂的進行訓練，讓熱愛運動的孩子重新站上場上，也備戰後續規劃參加的賽事，爭取佳績。

運動部表示，對美津濃公司捐助學校運動隊伍服裝及裝備的善舉表達誠摯謝意，也感謝新竹物流得知寄送貨品為捐贈花蓮縣光復鄉學校代表隊的訓練服裝及裝備時，主動表達免費載運的意願。運動部也感謝社會各界對基層運動發展的關心與支持，並將持續關心花蓮縣光復鄉基層運動訓練站的需求，適時提供相關協助。

美津濃公司提供光復國女足隊、田徑隊、棒球隊相關訓練裝備。圖／運動部提供
美津濃公司提供光復國女足隊、田徑隊、棒球隊相關訓練裝備。圖／運動部提供

運動部

延伸閱讀

張峻踹桌怒罵傅崐萁 國民黨花蓮縣議會黨團發聲明：譴責暴力

張峻帶人衝光復鄉座談踹桌 傅崐萁：議長帶頭動粗是民主之恥

影／光復座談爆衝突！議長張峻怒踹傅崐萁桌嗆「欺負光復人」傅喊要提告

院長幫幫忙！光復鄉部落災民「攔轎」陳情卓榮泰

相關新聞

美津濃主動聯繫、運動部協助媒合 捐贈光復三校135萬裝備

因馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮縣光復鄉光復國小、光復國中及光復商工除校園設施損毀外，校內運動相關裝備也有受損情形。對此，台灣...

亞青運中華隊首金落袋 潘筱晴開箱「文舞兼備」一鳴驚人

苗栗縣選手潘筱晴本月23日在第三屆巴林亞洲青年運動會，在女子個人自由品勢獲得金牌，為中華隊奪下巴林亞洲青年運動會首金...

亞青運／延長賽力退伊朗 3對3女籃奪代表團第5金

中華代表團在巴林亞青運的第5面金牌今天出爐，3對3女籃中華隊從8強賽開始連過三關，金牌戰更頂著拉鋸壓力，在延長賽中以15...

高球／富邦長春公開賽29日開打 夢幻陣容先組軍

邁入第23年的台灣長春職業高球巡迴賽年度招牌賽事「富邦長春公開賽」，29日起將在台灣指標性的老淡水球場舉行，由118名國...

輪椅網球／勝利盃日本大贏家！荒川大輔力拚2026澳網資格

2025勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽27日進入最終決賽，日本成為最大贏家，荒川大輔、田中愛美、宇佐美慧依序抱走男、女、QUAD組單打冠軍，川野將太／諸石光照則是QUAD組雙打封王，展現東瀛傲人戰力。

114年統一發票盃路跑活動 萬人起跑壯觀

財政部114年統一發票盃路跑活動今年在高雄港7號碼頭熱鬧舉行，現場1萬2,000名跑者熱情參與，共同為健康、公益而跑，場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。