亞青運中華隊首金落袋 潘筱晴開箱「文舞兼備」一鳴驚人

苗栗縣選手潘筱晴本月23日在第三屆巴林亞洲青年運動會，在女子個人自由品勢獲得金牌，為中華隊奪下巴林亞洲青年運動會首金。潘筱晴把她在舞蹈班的舞台藝術融入跆拳道自由品勢，成功詮釋力量可以優雅，藝術也能剛強，一鳴驚人。

潘筱晴耳濡目染，父母親都是跆拳道高手，並在苗栗市至公路開設道館，5歲那年跟著哥哥到道館，因年紀小、訓練艱苦，常哭著想回家看電視，一開始從遊戲中的動作練起，逐漸培養興趣，並嶄露頭角，2023年第30屆全國少年跆拳道錦標賽少年女子40公斤組亞軍，2025年入選國家代表隊。

她第一次出國比賽，今年7月參加馬來西亞第8屆亞洲青年青少年跆拳道錦標賽，獲得混合配隊雙人組銅牌，第二次出國比賽，就是參加巴林亞青運，賽前不被看好，10月23日一舉奪下中華隊首金，將於今天晚間凱旋回國。

潘筱晴賽前不被看好，從各國眾多好手脫穎而出的關鍵，除了力量外，主要從小的舞台藝術訓練與熏陶，她就讀苗栗市文山國小二年級時，校長王淑美發掘，參加學校客語口說藝術，多次征戰全國賽事，每年都獲得全國特優獎項，培養了舞台感與節奏感，奠定她在自由品勢中展現穩定台風的基礎。

「因為跳舞可以化妝化得很美！」潘筱晴雖沒有基礎，單純的動機她報考了舞蹈班，課程讓她學會身體控制與空間運用，後來成為她自由品勢中力量與藝術融合的重要關鍵，力量可以優雅，藝術也能剛強，她希望將來繼續在國際舞台上挑戰自我，傳遞跆拳道自由品勢的精神。

除了運動表現亮眼，潘筱晴學業也展現高度自律，她從未補習，主動完成作業、複習功課，國中三年來班排居第一、校排前十，即使在繁重的訓練期間，她仍會利用空檔讀書，