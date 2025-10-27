亞青運／延長賽力退伊朗 3對3女籃奪代表團第5金

快訊

中職／得點圈打擊好了…牛棚卻炸了！ 中信兄弟痛失連霸的兩大問題

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

中華代表團在巴林亞青運的第5面金牌今天出爐，3對3女籃中華隊從8強賽開始連過三關，金牌戰更頂著拉鋸壓力，在延長賽中以15：14力退伊朗隊，開心落淚迎接金牌。

中華隊由教練楊雅惠領軍，成員有喬麗爾、陳芯、吳沛萱和謝艾彤，預賽取得5勝1敗的分組第二成績晉級8強，今天8強賽碰印尼隊以20：12過關；4強賽面對泰國隊身高188公分的喬麗爾頻頻籃下取分，助隊以20：11搶下金牌戰門票。

最終戰面對伊朗隊，中華隊先取得3：1領先，但遭伊朗投進外線在內連拿3分反超；擁有高度優勢的喬麗爾兩度籃下硬打都製造對手犯規，她雖兩罰只一中，但小組搭配得手拿下追平的第5分，籃下得手更助隊7：6要回領先。

陳芯連兩波單打得手，讓中華隊領先擴大到9：6，但伊朗外線加持下再連趕3分追平。兩隊比分一路拉鋸，1分27秒中華隊切入攻下超前分，最後47秒喬麗爾籃下再進球，助隊取得2分領先。伊朗連拿2分再扳平戰局，中華隊有機會的最後一擊出現失誤，13：13進入延長賽。

先拿2分就奪勝的延長賽，中華隊靠喬麗爾籃下補籃先馳得點，吳沛萱切入再製造犯規，但她有機會結束比賽的罰球失手，反被伊朗切入打進追平球，不過喬麗爾籃下找到機會，一人包辦延長賽2分，讓中華隊驚濤駭浪中奪下金牌。

女將們奪勝激動落淚，不忘到場邊擁抱教練楊雅惠，擔任啦啦隊的男籃隊也歡聲雷動。

