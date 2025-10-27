輪椅網球／勝利盃日本大贏家！荒川大輔力拚2026澳網資格

2025勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽27日進入最終決賽，日本成為最大贏家，荒川大輔、田中愛美、宇佐美慧依序抱走男、女、QUAD組單打冠軍，川野將太／諸石光照則是QUAD組雙打封王，展現東瀛傲人戰力。

本屆一盤未失的荒川大輔今天碰上英國好手Ben Bartram的強勢挑戰，光是第一盤就鏖戰超過1個小時，艱苦地以7：5拿下。第二盤雙方互保開局，不過荒川掌握到短球手感，多次調動對手，讓Bartram疲於奔命，再以6：4「直落二」帶走勝利。

英國年輕好手Bartram拚命向前衝，順利完成救球。圖／南野子國際整合行銷提供

「這真的是場很艱難的比賽，我之前輸過他兩次，他現在又更強了。」荒川賽後表示，年僅20歲的Bartram非常年輕、有潛力，不過比較不擅逆風球，「當他打順手，我相信他是世界第一流的，我今天就是保持耐心，不斷尋找機會。」

荒川不僅正拍球速驚人，反拍更是一大優勢，他透露可能是國中打軟式網球的關係，「軟網常常會用到這種姿勢，剛好有點底子，但我現在沒有打了，不過下個月在日本有個軟網比賽我會去當教練。」他笑說。

這次在台灣連續3站輪椅網球賽，包括凱靖盃、勝利盃與本週稍晚在高雄橋頭竹林網球場的永達盃，賽程相當緊湊，荒川甘之如飴，「想想之前Covid-19的時候，全世界都沒有比賽，現在有得打我已經很開心了。」

荒川目前ITF世界排名第16，距離明年澳洲網球公開賽的資格只差1位，因此相當積極拚積分，「進入前12名比較保險，明年也要備戰名古屋帕運，我會繼續努力。」

田中愛美替東瀛軍團率先奪得好彩頭。圖／南野子國際整合行銷提供

女單頭號種子田中愛美冠軍賽以6：3、6：4力克俄羅斯天才少女Viktoriia Lvova，證明自己巴黎帕奧金牌實力，她笑說自己運氣好，「這次因為下雨改到室內比賽，我剛好比較擅長室內，很高興能獲勝，對我接下來挑戰永達盃衛冕是很大的鼓舞。」

昨天頸部受傷的宇佐美慧今天表現回穩，帶走QUAD組單打冠軍。圖／南野子國際整合行銷提供

QUAD（多重障礙）組單打決賽，宇佐美慧與澳洲Finn Broadbent大戰三盤，前者7：6（9）、2：6、10：8驚險奪冠。連男雙都有日本人的份，髙野頌吾搭配Bartram以4：6、6：4、10：4擊退馬來西亞組合Borhan Abu Samah／Yusoff Mohamad Yusshazwan，逆轉奪魁。

最後一場完成的賽事，也是唯一沒有日本球員參與的是女雙，俄羅斯組合Liudmila Bubnova／ Lvova「直落二」6：3、7：5泰國Sakhorn Khanthasit／以色列Maayan Zikri，捧走冠軍。

大會執行長、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會副理事長黃慶鑽本身也是身障族群，今天到場替選手打氣，他表示：「我們服務過非常多身障朋友，很高興這次藉由舉辦ITF3的賽事，看到這麼多國際好手，也讓我們看到輪椅網球發展的極致。」

另外，大會特別致謝連續贊助輪椅網球公開賽超過10年的David Hammer，身為「台灣女婿」的他本身就熱愛網球運動，當年到天母練球時因偶然見到輪椅網球國際賽，不僅當下被身障選手的奮戰精神所感動，當他知道資源匱乏後還主動聯繫，自2013年起以個人名義投入贊助，不求回報的精神令人欽佩。

荒川大輔將努力爭取排名，期盼能挑戰澳洲網球公開賽。圖／南野子國際整合行銷提供

荒川大輔的反拍出眾。圖／南野子國際整合行銷提供