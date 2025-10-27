114年統一發票盃路跑活動 萬人起跑壯觀

財政部114年統一發票盃路跑活動今年在高雄港7號碼頭熱鬧舉行，現場1萬2,000名跑者熱情參與，共同為健康、公益而跑，場面十分熱烈，主辦單位也充分展現高雄港都的現代魅力與文化風采，路線沿經高雄港在地特色，並設置補給站提供多樣特色美食為跑者應援，這次活動共募集發票732,168張，也將全部捐贈給社福團體，讓愛心無限延續。

財政部統一發票盃路跑活動舉辦至今已邁入第16年，今年由財政部與台灣企銀共同主辦，選在高雄熱門地標大港橋碼頭區舉辦，分為半馬組21公里、挑戰組10公里及休閒組3公里，賽道沿途經過愛河沿岸、內惟藝術中心、中都濕地公園、高雄夢時代中心、光榮碼頭、高雄流行音樂中心及駁二藝術特區等高雄著名地標，充分展現高雄港都的現代魅力與文化風采，活動會場提供親子同樂遊戲、有獎徵答及行動支付結合雲端發票體驗，主舞台也規劃抽獎活動及豐富的表演節目，周邊更安排小丑人偶及泡泡表演等親子互動體驗，現場熱鬧非凡。