桌球／林昀儒拚WTT蒙佩利爾冠軍賽 男單首輪戰法國新星

在法國舉行的WTT蒙佩利爾冠軍賽，甫與鄭怡靜攜手摘下倫敦球星挑戰賽混雙冠軍的「台灣一哥」林昀儒，這次名列男單第8種子，首輪將面對17歲地主新星寇頓。

只有舉辦單打賽事的世界桌球職業大聯盟（WTT）蒙佩利爾冠軍賽，總獎金達50萬美元（約新台幣1540萬元），現年24歲、世界排名11名的「沉默殺手」林昀儒，這次名列男單第8種子，並在首輪迎戰年僅17歲、持外卡的法國新星寇頓（Flavien Coton），力拚晉級門票。

值得一提的是，上週在倫敦球星挑戰賽打進男單4強的林昀儒，就曾與世界排名42名的寇頓於16強正面交鋒，當時林昀儒以直落三輕鬆取勝，如今將迎來兩人第2度對戰，林昀儒期望複製勝利經驗延續對戰優勢，朝著本季首座單打冠軍目標邁進。

另外，睽違3年攜手林昀儒摘下倫敦球星挑戰賽混雙冠軍、世界排名16名的「台灣一姐」鄭怡靜，甫於WTT賽場復出，這次同樣將在女單賽場亮相，預計於首輪面對奧地利女將波坎諾娃（Sofia Polcanova），希望延續對戰的「不敗金身」，如果順利勝出，鄭怡靜可能在16強挑戰21歲的中國新星陳熠。