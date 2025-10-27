飛鏢／WDF世界盃奪第七 台灣好手寫新頁

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣選手首次參加WDF世界盃飛鏢錦標賽。圖／熊敏營造提供
台灣首次站上WDF世界盃飛鏢錦標賽，寫下競技突破，同時是台灣體壇邁向國際的新里程碑；台灣好手最終落得第七名成績，寫下新頁。這項佳績象徵著台灣飛鏢運動的長足進步，也代表著整個團隊在艱辛訓練與堅定信念下所締造的榮耀成果。

代表隊共由12位國手組成，經過全國嚴格選拔脫穎而出，陣容兼具經驗豐富的老將與潛力無限的新秀，展現出台灣飛鏢運動體系的成熟與厚實基礎，也讓世界看見台灣選手的實力與熱情。台灣飛鏢代表隊於世界盃舞台上表現亮眼，成功闖入四強賽階段，最終以世界第七名的成績。

在建築領域以專業實力與誠信品質聞名的熊敏營造、熊盈開發，長期以來積極履行企業社會責任，並將支持的觸角延伸至體育領域。近年來兩家公司攜手投入台灣飛鏢運動發展透過贊助與培育計畫，鼓勵運動員勇敢逐夢，讓「台灣之名」在國際賽場上閃耀發光。

熊敏營造與熊盈開發表示，企業的價值不僅在於建築技術的精進，更在於對社會的投入與文化的傳承。「從建築跨界挺運動，我們希望以實際行動支持年輕世代追求夢想，讓熱血與堅持成為這個時代最動人的力量。」

