快訊

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

運動企業認證邁入10年 145家獲認證創新高

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
總統府副秘書長何志偉出席運動企業認證授證典禮。記者曾思儒／攝影
總統府副秘書長何志偉出席運動企業認證授證典禮。記者曾思儒／攝影

運動企業認證從105年起跑，今年邁入第10年，114年共有195家企業參與投件，最終有145家企業獲得認證，創下新高，今天認證典禮由總統府副秘書長何志偉和運動部政務次長黃啟煌親臨會場，表揚獲證企業。

黃啟煌提到，這十年來共有987家企業獲得認證，受益職工超過122萬人，「運動本身除了健康，企業本身是鼓勵合作，遇到困難時不懼怕，面對挑戰，對企業都是重要元素。」他也提到，今年9月運動部成立，將以更多整合力量推動全民運動，「透過大家的投入，把運動當成日常，全民健康才指日可待。」

何志偉形容典禮充滿「正能量」，他強調不用每個人都像棒球「台灣隊長」陳傑憲或「金牌部長」李洋，「最重要是培養愛運動、重健康的風氣。」

今天的授證典禮超過百家企業齊聚，東京奧運舉重奪銅的女將陳玟卉也穿著印有第一銀行標誌的服裝出席。

陳玟卉透露，早在國、高中時期就接受第一銀行的幫助，每個月的設備、器材像是舉重鞋都有很大幫助。她笑說，當時許多教練都是一銀行員，讓她立定志向「未來也要當行員」，去年正式成為一銀員工，實現了兒時的目標。

今天也頒發「114年運動年曆生態圈積分賽」成果獎項，上海商業儲蓄銀行在上百家企業中脫穎而出奪冠，捷迅股份有限公司奪第二名、第三名是藍海曙光有限公司，高雄捷運股份有限公司獲得第四名，展逸國際企業股份有限公司第五名，老井極上燒肉餐飲有限公司獲得第六名。

運動部政務次長黃啟煌出席運動企業認證授證典禮。記者曾思儒／攝影
運動部政務次長黃啟煌出席運動企業認證授證典禮。記者曾思儒／攝影
運動部政務次長黃啟煌（右）頒發114年運動年曆生態圈積分賽冠軍獎座給上海商銀。記者曾思儒／攝影
運動部政務次長黃啟煌（右）頒發114年運動年曆生態圈積分賽冠軍獎座給上海商銀。記者曾思儒／攝影

運動部 舉重 陳玟卉

延伸閱讀

重溫12強奪冠時刻 賴總統、李洋、潘傑楷共同出席「冠軍之路」特展

足球／足協「欺負台灣人」 李洋說重話：非常重的警訊

李洋首度立院備詢 卓榮泰協助幫忙解釋

藍委關心體育部「人事獨大」 李洋首次備詢露生澀：有在了解

相關新聞

飛鏢／WDF世界盃奪第七 台灣好手寫新頁

台灣首次站上WDF世界盃飛鏢錦標賽，寫下競技突破，同時是台灣體壇邁向國際的新里程碑；台灣好手最終落得第七名成績，寫下新頁...

運動企業認證邁入10年 145家獲認證創新高

運動企業認證從105年起跑，今年邁入第10年，114年共有195家企業參與投件，最終有145家企業獲得認證，創下新高，今...

亞錦賽／竹縣雙金入袋！鏈球女王余雅倩三連霸 林玉婷三級跳連莊第一

新竹縣鏈球好手余雅倩剛從南韓龜尾舉行的2025年亞洲田徑錦標賽載譽歸國，在女子鏈球項目中力擲佳績榮獲銅牌，寫下個人國際賽...

亞洲盃競技疊杯賽／15歲賽德克族少女摘11金3銀 連破世界紀錄

2025年亞洲盃競技疊杯錦標賽昨在中國大連落幕，台灣代表隊共拿下43金、26銀、22銅稱霸全場；其中15歲的賽德克族少女...

極速超跑卡丁車賽 6好手搶下世界盃資格前進巴林

2025臺灣產物保險「極速超跑賽道群英會TKC台灣卡丁車錦標賽」麗寶總決賽昨天在台中麗寶卡丁車場熱烈展開。本次賽道最大特...

路跑／全盲跑者拋點子 首屆點燃愛與希望公益路跑11/1起跑

第一屆SOL RUN點燃愛與希望公益路跑將在11月1日起跑，今天「飛躍的羚羊」紀政特別出席記者會為賽事站台，和全盲跑者「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。