運動企業認證邁入10年 145家獲認證創新高

運動企業認證從105年起跑，今年邁入第10年，114年共有195家企業參與投件，最終有145家企業獲得認證，創下新高，今天認證典禮由總統府副秘書長何志偉和運動部政務次長黃啟煌親臨會場，表揚獲證企業。

黃啟煌提到，這十年來共有987家企業獲得認證，受益職工超過122萬人，「運動本身除了健康，企業本身是鼓勵合作，遇到困難時不懼怕，面對挑戰，對企業都是重要元素。」他也提到，今年9月運動部成立，將以更多整合力量推動全民運動，「透過大家的投入，把運動當成日常，全民健康才指日可待。」

何志偉形容典禮充滿「正能量」，他強調不用每個人都像棒球「台灣隊長」陳傑憲或「金牌部長」李洋，「最重要是培養愛運動、重健康的風氣。」

今天的授證典禮超過百家企業齊聚，東京奧運舉重奪銅的女將陳玟卉也穿著印有第一銀行標誌的服裝出席。

陳玟卉透露，早在國、高中時期就接受第一銀行的幫助，每個月的設備、器材像是舉重鞋都有很大幫助。她笑說，當時許多教練都是一銀行員，讓她立定志向「未來也要當行員」，去年正式成為一銀員工，實現了兒時的目標。

今天也頒發「114年運動年曆生態圈積分賽」成果獎項，上海商業儲蓄銀行在上百家企業中脫穎而出奪冠，捷迅股份有限公司奪第二名、第三名是藍海曙光有限公司，高雄捷運股份有限公司獲得第四名，展逸國際企業股份有限公司第五名，老井極上燒肉餐飲有限公司獲得第六名。