亞錦賽／竹縣雙金入袋！鏈球女王余雅倩三連霸 林玉婷三級跳連莊第一
新竹縣鏈球好手余雅倩剛從南韓龜尾舉行的2025年亞洲田徑錦標賽載譽歸國，在女子鏈球項目中力擲佳績榮獲銅牌，寫下個人國際賽新頁。緊接著於全運會賽場上，她再度展現無比毅力與堅強鬥志，雖在開賽首擲意外扭傷腳踝，但她選擇堅持到底，最終以61公尺39的成績逆轉奪金，完成女子鏈球三連霸的驚人壯舉，為新竹縣再添一面關鍵金牌。
賽後接受媒體聯訪時，余雅倩坦言傷勢來得突然，當下僅能緊急貼紮並服用止痛藥以緩解疼痛，憑藉著不放棄的精神和對自我的高標準，她堅持完成賽事。她也分享，自己對表現有相當高的期待，賽前感受到不少壓力與緊張，但仍咬緊牙關奮戰到底。展望未來，她表示將持續備戰2026年名古屋亞洲運動會。
此外，在田徑場上同樣傳來捷報，新竹縣女將林玉婷於女子三級跳遠項目中發揮穩定，憑藉絕佳的爆發力與節奏掌控能力，成功完成二連霸，為新竹縣奪下另一面金牌。而同場競技的黃郁媞表現同樣亮眼緊隨其後，以優異成績獲得銀牌，使新竹縣包辦該項目金、銀牌，顯現出新竹縣田徑基層扎實的訓練實力及選手長期耕耘的成果。
新竹縣政府教育局表示，對於選手們在全運會舞台上的精彩表現深感驕傲，特別感謝教練團隊及幕後支援單位的辛勤付出，也期盼未來有更多年輕選手能以這些前輩為榜樣，勇敢逐夢、挑戰自我，持續在全國與國際賽場上為新竹縣爭光。
