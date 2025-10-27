快訊

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

聽新聞
0:00 / 0:00

亞錦賽／竹縣雙金入袋！鏈球女王余雅倩三連霸 林玉婷三級跳連莊第一

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鏈球好手余雅倩(左二)於全運會完成女子鏈球三連霸，為新竹縣再添一面關鍵金牌。圖／縣府提供
鏈球好手余雅倩(左二)於全運會完成女子鏈球三連霸，為新竹縣再添一面關鍵金牌。圖／縣府提供

新竹縣鏈球好手余雅倩剛從南韓龜尾舉行的2025年亞洲田徑錦標賽載譽歸國，在女子鏈球項目中力擲佳績榮獲銅牌，寫下個人國際賽新頁。緊接著於全運會賽場上，她再度展現無比毅力與堅強鬥志，雖在開賽首擲意外扭傷腳踝，但她選擇堅持到底，最終以61公尺39的成績逆轉奪金，完成女子鏈球三連霸的驚人壯舉，為新竹縣再添一面關鍵金牌

賽後接受媒體聯訪時，余雅倩坦言傷勢來得突然，當下僅能緊急貼紮並服用止痛藥以緩解疼痛，憑藉著不放棄的精神和對自我的高標準，她堅持完成賽事。她也分享，自己對表現有相當高的期待，賽前感受到不少壓力與緊張，但仍咬緊牙關奮戰到底。展望未來，她表示將持續備戰2026年名古屋亞洲運動會。

此外，在田徑場上同樣傳來捷報，新竹縣女將林玉婷於女子三級跳遠項目中發揮穩定，憑藉絕佳的爆發力與節奏掌控能力，成功完成二連霸，為新竹縣奪下另一面金牌。而同場競技的黃郁媞表現同樣亮眼緊隨其後，以優異成績獲得銀牌，使新竹縣包辦該項目金、銀牌，顯現出新竹縣田徑基層扎實的訓練實力及選手長期耕耘的成果。

新竹縣政府教育局表示，對於選手們在全運會舞台上的精彩表現深感驕傲，特別感謝教練團隊及幕後支援單位的辛勤付出，也期盼未來有更多年輕選手能以這些前輩為榜樣，勇敢逐夢、挑戰自我，持續在全國與國際賽場上為新竹縣爭光。

新竹縣女將林玉婷(左二)於女子三級跳遠項目中發揮穩定，成功完成二連霸，穩穩為新竹縣奪下另一面金牌。同場競技的黃郁媞(左一)也以優異成績獲得銀牌。圖／縣府提供
新竹縣女將林玉婷(左二)於女子三級跳遠項目中發揮穩定，成功完成二連霸，穩穩為新竹縣奪下另一面金牌。同場競技的黃郁媞(左一)也以優異成績獲得銀牌。圖／縣府提供

新竹 金牌 成功

延伸閱讀

「上健身房是浪費時間」90歲烘焙女王靠輕運動保持健康 還能主持節目

徐欣瑩媒合工研院200台二手電腦 愛心送暖新竹縣弱勢學子

裙子短到好危險！楊冪「迷你裙大秀SSR神級美腿」女王氣場全開 腿精始祖美得不像話

停擺3年！竹東生命禮儀館整修落成 竹縣首座公辦公營殯儀館啟用

相關新聞

飛鏢／WDF世界盃奪第七 台灣好手寫新頁

台灣首次站上WDF世界盃飛鏢錦標賽，寫下競技突破，同時是台灣體壇邁向國際的新里程碑；台灣好手最終落得第七名成績，寫下新頁...

運動企業認證邁入10年 145家獲認證創新高

運動企業認證從105年起跑，今年邁入第10年，114年共有195家企業參與投件，最終有145家企業獲得認證，創下新高，今...

亞錦賽／竹縣雙金入袋！鏈球女王余雅倩三連霸 林玉婷三級跳連莊第一

新竹縣鏈球好手余雅倩剛從南韓龜尾舉行的2025年亞洲田徑錦標賽載譽歸國，在女子鏈球項目中力擲佳績榮獲銅牌，寫下個人國際賽...

亞洲盃競技疊杯賽／15歲賽德克族少女摘11金3銀 連破世界紀錄

2025年亞洲盃競技疊杯錦標賽昨在中國大連落幕，台灣代表隊共拿下43金、26銀、22銅稱霸全場；其中15歲的賽德克族少女...

極速超跑卡丁車賽 6好手搶下世界盃資格前進巴林

2025臺灣產物保險「極速超跑賽道群英會TKC台灣卡丁車錦標賽」麗寶總決賽昨天在台中麗寶卡丁車場熱烈展開。本次賽道最大特...

路跑／全盲跑者拋點子 首屆點燃愛與希望公益路跑11/1起跑

第一屆SOL RUN點燃愛與希望公益路跑將在11月1日起跑，今天「飛躍的羚羊」紀政特別出席記者會為賽事站台，和全盲跑者「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。