亞洲盃競技疊杯賽／15歲賽德克族少女摘11金3銀 連破世界紀錄

2025年亞洲盃競技疊杯錦標賽昨在中國大連落幕，台灣代表隊共拿下43金、26銀、22銅稱霸全場；其中15歲的賽德克族少女莎瑪巴紹，個人包辦11金3銀、還3破世界紀錄，成最大贏家。

總是掛著笑容、擁有原住民族血統的莎瑪巴紹，就讀桃園市慈文國中，在本屆賽事中展現壓倒性速度。

她在個人賽獲得15到18歲女子組3座冠軍，在SOC大挑戰賽中，她個人3-3-3以1.463秒改寫自己保持的不分齡女子世界紀錄；另在SOC個人3-6-3以1.930秒奪冠，刷新15到16歲女子世界紀錄；並勇奪全場All-Around不分齡女子組冠軍。

另外，莎瑪巴紹與11歲的呂侑宸攜手出戰雙人Cycle，以絕佳默契刷新16U世界紀錄。莎瑪巴紹接受媒體訪問時表示：「第一次搭檔就能破世界紀錄，真的很意外，也非常開心。」

另一位同樣來自慈文國中的13歲莊予琋，憑著穩定節奏與驚人專注力，在13到14歲女子組拿下3-6-3、Cycle雙冠，個人3項加總後也獲得All-Around冠軍。

最具看頭的「國際大挑戰」項目，由各國派出最強選手組隊進行淘汰賽，台灣隊今年派出莎瑪巴紹、潘威廷、莊予琋、呂侑宸、李子煜、吳宇澤等6位頂尖選手代表出征，順利衛冕成功。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳透過新聞稿表示，台灣疊杯運動從萌芽到崛起，成功邁向國際，這是「讓世界看見台灣」的最佳寫照。

她強調，本屆代表隊共52名選手中，有26人首次出國參賽，初登國際舞台即奪冠、得牌，展現世代交替的強大能量。