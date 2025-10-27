世界警消運動會奪74金 賴總統肯定「台灣尚勇」精神

賴清德總統27日上午接見「2025年第21屆世界警察消防運動會」代表團，肯定代表團摘下74金、46銀、48銅，締造歷屆最好成績，展現「台灣尚勇」精神。期盼未來持續發揮專業及實力，積極維護國人生命財產安全，讓社會變得更好。

代表團一行由團長暨內政部警政署副署長廖美鈴率領，內政部長劉世芳、警政署長張榮興及消防署長蕭煥章陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時表示，第21屆世界警察消防運動會今年在美國舉行，有70多個國家、近萬名執法人員參賽，我國警消同仁非常厲害，與各國頂尖好手同場競技，拿下74金、46銀、48銅，總共168面獎牌，締造台灣歷屆最好成績。

他指出，代表團優異表現，展現「台灣尚勇」精神，讓世界看見台灣警消人員的絕佳體能和精湛實力，每一位都是「台灣之光」，要代表國人表達最深的感謝和敬意。

賴總統說，「世界警察消防運動會」是警消界奧運會，很高興看到警政署選手在柔道、跆拳道、步槍以及手槍射擊等項目，展現優異警技；消防署選手也在極限消防員、全裝與輕裝爬梯等項目，充分發揮消防搶救及應變能力。

他表示，這是因為警消同仁平時訓練精實，比賽才能拿下獎牌；「以賽代訓」、「以賽會友」展示台灣警消應勤技能的優秀水準，更用成績證明台灣警消的專業及實力，與國際接軌且不斷提升。

賴總統感謝劉世芳、張榮興、蕭煥章大力支持，以及所有警消同仁在工作崗位上的努力付出，積極維護國人生命財產安全；每當災害及危險發生時，總是站在第一線，為任務全力以赴。

他提到，尤其今年颱風接連來襲，不論是防災準備或是災後重建工作都很辛苦，感謝警消同仁的投入，給予民眾最大的協助。不是每個超人都有披風，任何致力於讓社會變得更好的人都是英雄，警消同仁都是英勇的超人、社會的英雄。