極速超跑卡丁車賽 6好手搶下世界盃資格前進巴林

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
取得世界盃資格的選手合影。圖／臺灣產物保險提供
2025臺灣產物保險「極速超跑賽道群英會TKC台灣卡丁車錦標賽」麗寶總決賽昨天在台中麗寶卡丁車場熱烈展開。本次賽道最大特色閃電彎對車手的操控與穩定度帶來極大考驗，各組車手全力以赴，最終各組年度總冠軍揭曉，世界盃代表席次也正式出爐，六位頂尖好手脫穎而出，將前進參加11月29日在巴林舉行的RMC世界盃，迎接更高層級挑戰。

各組別代表選手分別是Micro MAX組的黃言暢、Mini MAX組的周宸毅、Junior MAX組的曾承康、Senior MAX組的佐佐木芳音、DD2 Senior組的高杰以及DD2 Senior組的傅昱書。

在 Micro MAX 組中，周宸毅以驚人的穩定度橫掃今年四站冠軍，展現極佳心態與控制力。今日自預賽起即展現主導力，更是一路竿位領跑。他賽後表示：「起跑後掉到第三名有點嚇到，但穩住心態很快就追回來。」最終以領先姿態封王，首次晉級世界盃。對於未來挑戰，他滿懷鬥志：「升上 Junior 組後，要挑戰更強的對手！」同組積分第二的黃言暢則在決賽中與廖柏菲、王鈞宥多次激烈纏鬥、名次數度更替，最終以第四名完賽，仍成功搶下小童組世界盃最後一席。

Senior MAX 組決賽上演戲劇性開局，兩度起跑失敗場上氣氛一度緊張。短暫整隊後車手們重啟戰火，來自日本的積分領跑者佐佐木芳音依舊冷靜穩定，全場第二完賽，順利鎖定世界盃參賽資格。Junior MAX 組的曾承康延續火熱狀態，繼上週奪下 RMC 巴林邀請賽冠軍後，穩定發揮成功守住積分優勢，再次拿下年度總冠軍及世界盃門票。

DD2 Senior 組戰況同樣火熱，決賽首圈即上演激烈爭奪，積分榜前兩名高杰與洪聖亞全程以極小差距展開拉鋸。最終高杰穩健守住優勢，以全場第二完賽，取得個人第三次參加DD2世界盃的資格。他表示：「這次的目標是放眼世界冠軍，會以更沉著冷靜的心態迎戰世界盃。」DD2 Master 組的傅昱書則展現驚人穩定性，從預賽至預決賽一路維持速度優勢。雖在決賽中段遭陳柏翰超越，以第二名作收，但仍以積分榜第一的成績成功取得世界盃門票。

